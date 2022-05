Han giver Brøndby-håb for fremtiden

Mathias Kvistgaarden har leveret et stærkt forår og sammen med Mads Hermansen og Anis Ben Slimane har Brøndby meget at bygge på efter en sæson, der var skuffende oven på mesterskabet

Med 2-1 sejren over Silkeborg slutter Brøndby som nummer fire og fik reddet lidt af det katastrofale mesterskabsspil med to sejre til sidst.

Ikke mindst i kraft af 20-årige Mathias Kvistgaarden, der med sine to scoringer mod Silkeborg fik vist, hvorfor Brøndby-fansene kan tillade sig håb og tro for fremtiden.

Brøndby sluttede med to sejre i træk. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Mens Superligaen går på ferie, må Brøndby vente til torsdag med at få afklaret om sæsonen er overstået eller der skal spilles endnu en kamp.

Fjerdepladsen betyder under normale omstændigheder en kamp mod nummer syv (Viborg) om retten til at træde ind i anden kvalrunde til Conference League.

Men vinder FC Midtjylland pokalfinalen torsdag over OB, er Brøndby automatisk kvalificeret til kvalifikationsspillet i Conference League.

Så er det AaB på femtepladsen, der møder Viborg om retten til at træde ind i anden kvalrunde til Conference League.

Brøndby sluttede stærkt af med sejre mod AaB og Silkeborg. Men konklusionen er, at Brøndby ikke har fået nok ud mesterskabet, som klubben vandt sidste år.

Mathias Kvistgaarden har leveret et stærkt forår for Brøndby. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Et mesterskab kaster mange sidegevinster af sig, og når Brøndby skal se tilbage på sæsonen, så har Brøndby - efter flere salg og mange transferfrie afgange – ikke evnet at få fyldt hullerne op, selv om klubben siden sidste sommer har investeret 43 mio. kr. i spillertruppen.

Et voldsomt beløb, hvor Brøndby mest har fyldt op, men hentet alt for lidt til toppen af truppen.

På den måde har Brøndby slet ikke fået valuta for investeringerne.

Når man samtidig ser på, at Brøndby lå på tredjepladsen, da mesterskabsspillet begyndte, så er fjerdepladsen acceptabelt, men slet ikke tilfredsstillende.

Syv nederlag i træk fortæller alt om den krise, som ramte Niels Frederiksens mandskab på det mest problematiske tidspunkt.

Mathias Kvistgaarden kort efter, han har scoret til 1-0 mod Silkeborg. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Og så er det kun en ringe trøst, at efteråret sluttede med seks sejre i træk, som blev fulgt op af tre mere i starten af foråret.

Den store stime gav et falsk billede af Brøndbys reelle kvaliteter. For Joe Bell, Carl Björk, Frederik Alves, Mathias Greve, Christian Cappis, Marko Divkovic og til dels Kevin Tshiembe samt Henrik Heggheim har ikke indfriet forventningerne i sæsonen.

Nuvel, der har været oplivende momenter fra flere af dem hen over sæsonen. Men det stabile, høje niveau er udeblevet. Det niveau, der skal gøre Brøndby til den nærmeste udfordrer til FCK og FCM.

Men der er en del at bygge på hos Brøndby, hvor Mathias Kvistgaarden har været forårets store lyspunkt. Den 20-årige angriber har på få måneder etableret sig som det sikre førstevalg.

Med fem forårstræffere har han vist, at holdet skal bygges omkring ham.

Flere end 21.000 tilskuere var på Brøndby Stadion, da hjemmeholdet vandt 2-1 over Silkeborg. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Læg dertil, at Anis Ben Slimane og Mads Hermansen også kan se tilbage på en stærk sæson, der trods alt giver håb og tro for Brøndby i fremtiden.

Bronzevinderne fra Silkeborg sluttede med tre nederlag i træk, men det ændrer ikke på, at Kent Nielsens mandskab har leveret en sensationel sæson, hvor de undervejs spillede noget af det mest seværdige bold i Superligaen.

De spillede hurtigt og effektiv kombinationsfodbold, men da bronzen var i hus, gik gassen ud af Silkeborg-ballonen.

Nicklas Helenius, Sebastian Jørgensen og forårets profil Nicolai Vallys har offensivt været en nydelse, lige som Mark Brink har været en central kraft, der har suget boldene til sig.