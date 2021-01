- Han minder om Mohamed Zidan

Historisk valg: Forlader Parken

Fra årgang 2000 har Brøndby allerede giver masser af spilletid til Anton Skipper, Peter Bjur og Jesper Lindstrøm - ligesom Morten Frendrup og Anis Ben Slimane fra 2001 har slået hul til førsteholdet.

Men der er flere spillere på vej fra årgang 2001, der i første omgang blev holdt i en særlig U20-trup, men som nu er med omkring førsteholdet

En af dem er Jagvir Singh, og han har tilsyneladende et helt særligt talent.

- Talentet er enormt og på hans gode dage tænker man 'sky is the limit'. Henover efteråret har han bare pløkket kasser ind på U19-holdet og leveret rigtig fine præstationer, siger sportsdirektør Carsten V. Jensen i podcasten Brøndbylyd.

- Hvis man vil sammenligne lidt med typen, så er det Mohamed Zidan, han er lidt i samme boldgade og er en spiller, der kan ufattelig meget på egen hånd, siger sportsdirektøren.

Mohamed Zidan dominerede Superligaen fuldstændig i starten af årtusindet, hvor han bombede mål ind for først AB og senere FC Midtjylland, inden han i 2005 røg til Bundesligaen, hvor han over syv sæsoner optrådte for Werder Bremen, Mainz, HSV og Dortmund.

Hans hurtighed og driblestyrke var udfordrende for forsvarsspillere verden, men han var ofte lidt for selvisk og knap så god til returløb.

Mohamed Zidan i FCM-trøjen. Foto: Lars Skaaning/Ritzau Scanpix

I Brøndby håber Carsten V. Jensen også, at Jagvir Singh kan lægge lidt på i det spil, der handler om det kollektive og defensive.

Også Andreas Pyndt fra årgang 2001 er med omkring førsteholdet i øjeblikket, ligesom Mathias Kvistgaarden fra 2002 - de har begge fået debut på førsteholdet.

