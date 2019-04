Han skal skaffe millioner til Brøndby

- Vi har kontakt med mulige investorer, der kunne have interesse i at investere i klubben, siger den nyvalgte formand, Jan Bech Andersen, der afløser Jesper Møller

29. marts 2016 forlod Jan Bech Andersen formandsposten i Brøndby, efter Oscar-gate få uger tidligere var kommet frem. Nu er han tilbage i formandsstolen her tre år senere. Han skal stå i spidsen for en aktieemission, hvor Brøndby kan hente helt op til 156 mio. kr. i ny kapital.

Jan Bech Andersen, der ejer 54,2 procent af aktierne, blev valgt på det konstituerende møde efter tirsdagens generalforsamling, der blev afviklet på under en time.

En formalitet at blive formand

Valget af Jan Bech som formand er en formalitet, fordi han de seneste tre år som menigt bestyrelsesmedlem også har haft de afgørende stemmer i forhold til, hvilke beslutninger der skulle træffes på Vestegnen.

- Jeg har siddet i bestyrelsen i mange år. Med den forestående kapitaludvidelse står vi foran en kæmpe opgave. Tiden er nu inde til, at jeg sætter mig for bordenden igen, forklarer Jan Bech Andersen.

Jan Bech Andersen trådte frivilligt tilbage i 2016, fordi det blev afsløret, at han havde skrevet på Brøndbys fanforum i sønnen Oscars navn.

Nu har han taget sin ’straf’ som menigt bestyrelsesmedlem i tre år og står atter i spidsen for Brøndby, som han har investeret mere end 200 mio. kr. i, siden han kom ind i klubben i 2013.

Fører samtaler med investorer

- Det ligger i emissionsplanerne, at jeg skal smide noget i puljen. Hvor meget det bliver, kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, siger Jan Bech Andersen.

Generalforsamlingen besluttede, at Brøndby kan hente op til 156 mio. kr. frem til 31. marts 2024. Det vil mere præcist sige, at alle pengene nødvendigvis ikke skal komme ind i den forestående emission, der gerne skal afsluttes med udgangen af juni i år.

- Nu må vi se, hvad der sker. Vi har den seneste måned ført samtaler med folk, der er interesseret i at lægge penge i klubben, siger Jan Bech Andersen.

På rygteplan nævnes mulige investorer fra England, som kan være parate til at investere i klubben.

Med vedtagelsen på generalforsamlingen har Brøndby også sikret sig, at storinvestorer kan få plads i bestyrelsen. Det blev nemlig besluttet, at bestyrelsen kan udvides fra otte til ti personer. Derved står to pladser åbne for mulige nye investorer.

