Ebbe Skovdahl har haft en enorm betydning for den tidligere Brøndby-anfører Per Nielsens karriere. Det fortæller han, efter trænerlegenden natten til fredag afgik ved døden 75 år gammel

Brøndby-ikonet Per Nielsen var en mand, man kunne slå sig på i duellerne i hans aktive karriere, men når snakken falder på Ebbe Skovdahl, kommer der en anden side frem af den tidligere midterforsvarer.

Brøndby IF meddelte fredag, at trænerlegenden var afgået ved døden, efter han i længere tid havde i en kæmpet mod kræften. Han blev 75 år og sov stille ind natten til fredag.

Per Nielsen fortæller, at træneren havde voldsomt stor betydning for mange spillere, men specielt for ham spillede Ebbe Skovdahl en enorm rolle.

- Han var den første, der troede på mig. Det var ham, der gav mig debut på førsteholdet i sin tid. Det var ham, der gjorde mig til fast førsteholdsspiller.

- Jeg havde mange gode snakke med ham dengang. Det var ham, der lærte mig rigtig meget om at være en dygtig forsvarsspiller. Han tillod, at man fejlede, og det var vigtigt som ung spiller. Det var ham, der lagde bunden for min videre karriere, fortæller Per Nielsen, der har spillet tæt på 550 kampe for Brøndby.

Ebbe Skovdahl nåede at stå i spidsen for Brøndby af tre omgange, og er betegnet som den mest succesrige træner i klubbens historie. Med et energisk presspil vandt han fire mesterskaber og tre pokaltitler inden hans endelige stop i klubben i 1999.

Som spiller optrådte Ebbe Skovdahl også for Brøndby IF, og hans mange år i klubben har gjort ham til en legende.

- Det er jo voldsomt, hvad han har betydet for Brøndby, når han har vundet så meget og overtaget holdet så mange gange, siger Per Nielsen.

En knaldhamrende god træner

De mange titler gjorde Ebbe Skovdahl kult i Brøndby, hvor tilråbet ’Skovdahls gule hær’ var fast tradition til klubbens kampe. Det er dog ikke kun for hans trænerkunnen Per Nielsen vil huske Skovdahl. Han kunne noget, når det kom til mandskabshåndtering.

- Ikke nok med at jeg vil huske ham som en knaldhamrende dygtig træner, så vil jeg huske ham som en rigtig rar person, som man kunne tale med. Det at man som ung spiller har en træner, man kunne tale med, var enormt vigtigt.

Ebbe Skovdahl var med til at give rigtig mange Brøndby-talenter debut på førsteholdet. På den måde betød han også rigtig meget for rigtig mange spillere.

Loungen på Brøndby Stadion blev i 2017 opkaldt efter Ebbe Skovdahl, og også efter tiden som professionel har Per Nielsen mange gode minder med trænerlegenden.

Brøndby vandt det danske mesterskab i 1998 med Ebbe Skovdahl i spidsen. Foto: Steen Ole/Ritzau Scanpix

- Jeg vil også huske ham for den sidste tid. Jeg mødte ham hele tiden oppe i loungen, hvor vi fik snakket lidt om de gode dage der i 90’erne.

- Jeg har heldigvis rigtig mange gode minder med Ebbe Skovdahl, og dem vil jeg have i lang tid endnu. Det bliver jeg lige mindet om, når der sker sådan noget her.

Den store aften på Anfield

Det var også med Ebbe Skovdahl i spidsen, at Brøndby leverede et af dansk fodbolds største resultater, da man slog Liverpool FC med 1-0 på Anfield.

Per Nielsen fortæller, at Ebbe Skovdahl var god til at tone kampen ned, samtidig med at han sørgede for, at holdet var 100 procent klar til kamp.

- Det er også noget af det, jeg mindes i dag. Om vi spillede mod Viborg på Viborg Stadion eller mod Liverpool på Anfield, så havde han jo en evne til at motivere os og sætte os op lige meget, hvem vi mødte.

