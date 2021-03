- Han var så irriterende

For de fleste er det en drøm at komme til Chelsea i en ung alder, som Andreas Christensen gjorde det. Eller til Bayern München, som Pierre-Emile Højbjerg gjorde det. Og hvad med talentfabrikken AFC Ajax, som Nicolai Boilesen skiftede til.

Jens Stryger Larsen havde også muligheden for at komme afsted i en ung alder, og han var til prøvetræning i Chelsea. Men den danske landsholdsspiller valgte at blive i Brøndby som ungdomsspiller af en særlig årsag, og den dag i dag er han glad for sin beslutning.

Tipsbladet er i gang med en serie om talentudvikling i dansk fodbold, og derfor har vi sat et hold af tidligere ungdomsspillere i 14 forskellige klubber. Et hold, som Jens Stryger Larsen er på.

I dag har Jens Stryger Larsen netop rundet de 30, han er fast mand på Serie A-holdet Udinese, og så har han i øvrigt aldrig tabt på det danske A-landshold. 31 kampe har han spillet indtil videre i rødt og hvidt.

Landsholdsspilleren, der kommer fra Lolland, skiftede først til Herfølge som ung, inden Brøndbys ungdomstrænere fik øjnene op for Stryger Larsen.

- Jeg var 13-15 år, da jeg var i Herfølge, og så scoutede Brøndby mig. Som ungdomsspiller er det svært at sige nej til Brøndby, for det er den største klub derhjemme, og det er et sted, man gerne ser sig selv komme på førsteholdet. Da de kom med interessen, var jeg da helt klar over, at det var en drøm, jeg gerne ville jagte, altså at blive fodboldspiller. Muligheden for at blive professionel var større ved at komme ind til Brøndby og spille med de bedste talenter fra hele landet, siger Jens Stryger Larsen, der absolut ikke har fortrudt, at han tog til Brøndby:

- Brøndby har haft en kæmpe betydning for mig. Når man er en knægt fra Lolland, går tingene altså bare lidt stærkere, når man kommer ind til København-området. Men der blev taget fint imod mig, og så kommer man bare ind til en klub og en kultur, hvor man helst skal vinde alle kampe, og træningen er på et højt niveau, når det er de bedste talenter fra hele landet. Det har også været med til at udvikle mig.

- Det er ikke kun de bedste spillere, der kommer til klubben. Brøndby har også nogle af de dygtigste trænere. Vi kender alle John Ranum, der har været en fantastisk træner til at udvikle talenter, både som fodboldspillere og som mennesker. Han har haft en kæmpe betydning for mig og mange andre, og det er også enormt vigtigt, når man som ungdomsspiller jagter en drøm om at blive professionel. Brøndby er helt klart et attraktivt sted at komme til.

Men Stryger kunne altså være kommet videre, inden det havde taget fart i Brøndby.

- Jeg var også til prøvetræning i Chelsea hen over en sommer, men jeg kunne mærke med mig selv, at jeg nok havde brug for at tage et par år mere i Danmark, inden jeg skulle ud. Og det afhænger jo af, hvordan man er som person, og hvor udviklet man er, for det er sgu et stort spring som 15-16-årig at tage til udlandet. Og det var jeg måske ikke helt klar til på det tidspunkt, hvor jeg valgte at blive i Brøndby og fortsætte min udvikling der.

'Han var så irriterende'

I Brøndby var Jens Stryger Larsen matchet hårdt fra start. Andreas Christensen var et naturtalent, mens også Daniel Wass tidligt viste sig at være en dygtig spiller.

Og så var der faktisk én, som ikke var blandt de bedste, da Jens Stryger Larsen kom til en klubben. Én, som hurtigt blev det.

- Jeg kan huske, da jeg kom til Brøndby og startede min træning derinde, der trænede Boilesen også i Brøndby, og jeg syntes, han var så irriterende, for han trådte én over fødderne konstant. Og han var en lille gut på det tidspunkt. I starten var han mest på andetholdet, men lige pludseligt tog hans udvikling bare sindssyg fart. Han begyndte at vokse, og hans teknik blev fantastisk. Han gik fra andetholdet til at være et kæmpetalent, der skulle til Ajax, hvor han gjorde det fantastisk. Og det ser man også nogle gange. Nogle udvikler sig senere end andre, også i forhold til det fysiske. Der gik ikke mere end et år, så var Boilesen måske et af de største talenter i den årgang (1992), siger Jens Stryger Larsen.

Der er mange forskellige veje til at blive professionel fodboldspiller, og Jens Stryger Larsen er selv et bevis på det. Han mener, at man i Danmark er dygtig til talentudvikling.

- Der er ingen tvivl om, at talentudviklingen i Danmark har været fantastisk de senere år. Jeg vil sige over en lang periode, for der var også masser af talenter i 80-årgangerne. Selv om vi er et lille land, har vi præsteret at skabe nogle rigtigt gode fodboldspillere, der også kan klare sig godt i udlandet. Der var lige en periode, hvor der ikke var så mange, men ser man i det store billede nu, er der mange, der klarer sig fint i udlandet.

At klare sig fint i udlandet gør Jens Stryger Larsen også, og den 30-årige dansker nyder fodboldlivet i udlandet, og han ved heller ikke, om han er en af dem, der vender tilbage til Brøndby en dag.

- Nok er jeg blevet 30, men jeg føler mig ikke som en på 30. Jeg føler mig i god form og har stadig halvandet år af min kontrakt i Udinese, så jeg satser på, at jeg skal blive i udlandet noget tid endnu. Men man ved aldrig, om man en dag vender snuden hjem mod Danmark, eller hvad karrieren bringer. Tiden må vise, om det sker, siger Jens Stryger Larsen.

Jens Stryger Larsen spillede på førsteholdet i Brøndby fra 2009, inden han i 2013 rykkede til FC Nordsjælland på en fri transfer. Året efter skiftede han til Austria Wien, og i sommeren 2017 fik rykkede han til Italien og Udinese, hvor han siden har været fast mand.

