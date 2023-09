Hans vej mod landsholdet skiller sig ud

Nicolai Vallys kender kun Mads Hermansen, når han mandag møder ind i landsholdslejren, hvor han erkender, at det sker med et vis spændingsniveau for første gang nogensinde

Brøndby vandt for fjerde gang i træk, men det var første gang, at Nicolai Vallys ikke var involveret i en scoring i denne sæson.

Alligevel vandt Brøndby meget komfortabelt efter en halvleg, som ubetinget har været den bedste i sæsonen.

Nicolai Vallys spillede ’kun’ en birolle på et Brøndby-mandskab, der ser ud til at mene det alvorligt, når det handler om at spille med i toppen af tabellen.

Nicolai Vallys skal måske gå rundt og sige sit navn, når han mandag tjekker ind i landsholdslejren for første gang. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

En helt særlig historie

Men belønningen for den fine sæsonstart har Nicolai Vallys fået med landsholdsudtagelsen.

Mandag stiller han i Helsingør for første gang nogensinde til en landsholdssamling.

Historien om Vallys er nemlig fortællingen om et talent, der er gået sine helt egne veje.

For han har ikke som næsten alle andre været gennem DBU-systemet med U-landskampe, før han kommer ind i landsholdsvarmen.

Annonce:

Belønningen for viljen, stædigheden og modet til ikke at gå i samme retning som alle andre, kommer nu for Brøndby-profilen.

Nicolai Vallys var for første gang i sæsonen ikke direkte involveret i en scoring. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Det kan godt være, jeg skal gå rundt og sige mit navn, når jeg møder landsholdskammeraterne, siger Nicolai Vallys med henvisning til, at alle måske ikke lige ved, hvem han er.

Brøndby-profilen har heller ikke det store kendskab til de nye holdkammerater.

- Jeg kender faktisk kun Mads Hermansen. Og fra helt ’gamle’ dage en lille smule til Yussuf Poulsen og Pierre Emile Højbjerg fra vores fælles fortid i Skjold, forklarer han.

Turen er gået over Skjold, Skovshoved, Roskilde og Silkeborg, inden han nu i Brøndby-trøjen kommer på landsholdet.

- Det kan godt være, jeg bliver lidt spændt, når jeg skal møde landsholdskammeraterne for første gang.

- Jeg glæder mig enormt og ved, at det er noget, jeg skal nyde.

- Jeg bliver nok lidt spændt, når jeg skal møde landsholdskammeraterne, siger Nicolai Vallys. Foto: Jens Dresling

Annonce:

Kan også fungere for andre

- Jeg ved godt, at min vej til landsholdet har været lidt anderledes, men det har fungeret for mig. Og jeg er også sikker på, at det kan fungere for en masse andre.

- Og så har jeg det virkelig godt med den rejse, jeg har taget, for jeg har ikke prøvet andet, siger Nicolai Vallys, der først begyndte at tage fodbolden alvorligt, da han skiftede til Silkeborg i 2018.

- Det var først i Silkeborg, folk vidste, hvem jeg er. Men det ændrer ikke ved, at jeg altid har drømt om at spille med på højeste niveau – landsholdet, siger han.

På et homogent Brøndby-mandskab blev Vallys ikke så dominerende i 3-1-sejren over Randers.

Han satte som altid sit aftryk, fordi han altid læser spillet og sjældent sætter en fod forkert.

Ohi Omoijuanfo scorede et flot hovedstødsmål, da Brøndby vandt over Randers. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

På vej i rigtig retning

Det blev bare Marko Divkovic, Daniel Wass, Jacob Rasmussen, Oho Omoijuanfo og Mathias Kvistgaarden, der kom i mere fremtrædende hovedroller.

- Som hold synes jeg, at vi er på vej et rigtig godt sted. Vi er stadig tidligt i forløbet, men det her kommer helt sikkert til at blive meget bedre, forsikrer Nicolai Vallys.

De næste to kampe skal Brøndby for alvor vise, at man mener det alvorligt med at blande sig i toppen. Her er det AGF og FCK, der er modstanderne.