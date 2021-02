Har hemmelig Brøndby-klausul

Det ligger i kortene, at Brøndbys kaptajn, 26-årige Andreas Maxsø, skal til udlandet igen.

Alt tyder også på, at et skifte skal ske til sommer, når han er fyldt 27 år. Det lå ligesom i aftalen, da han selv købte sig fri i Bayer Uerdingen og rejste hjem til Brøndby.

Andreas Maxsø er et fyrtårn i forsvaret. Han har angiveligt en frikøbsklausul, der betyder, at han kan rejse for 23 mio. kr. Foto: Lars Poulsen.

Hjem og vise sig frem i to år – og så afsted igen.

Men Brøndby kan med stor sandsynlighed ikke forlange, hvad klubben ønsker for kaptajnen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligger der angiveligt en klausul i Brøndby-aftalen med Andreas Maxsø.

En klausul, der betyder, at Brøndby skal lade den solide forsvarsstyrmand gå, hvis der kommer et bud på 3,1 mio. euro – altså 23 mio. kr.

For nogle dage siden skrev et ukrainsk medie om interesse for Andreas Maxsø fra Dynamo Kiev, men det virkede som en and uden nævneværdigt hold i virkeligheden.

Andreas Maxsø har været en markant profil, siden han vendte hjem til Brøndby. Det ligger i kortene, han skal sælges til sommer, når han har været to år i Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Købte sig selv fri

Brøndby-fansene kan formentlig glæde sig over at have Maxsø som styrmand resten af sæsonen.

Til gengæld ligner det et sommer-farvel, hvis en udenlandsk klub er klar til at indfri frikøbsklausulen.

Da Andreas Maxsø i sommeren 2019 købte sig fri i Bayer Uerdingen, underskrev han en fireårig aftale med Brøndby.

Det var en god deal for Brøndby, fordi klubben fik ham transferfrit. Han fik godt nok et sign-on-beløb, men det var en fantastisk handel, fodbolddirektør Carsten V. Jensen kunne lave på daværende tidspunkt, fordi Brøndby var i gang med en gigantisk spareøvelse.

Her fik klubben en markant profil uden at betale transfer. Til gengæld er Maxsø en dyr herre på løndelen.

Andreas Maxsø blev anfører i Brøndby efter blot få måneder i klubben. Han overtog bindet, da Kamil Wilczek i foråret 2020 blev solgt til tyrkisk fodbold.

Siden har Maxsø været holdets store leder. Det fortsætter lidt endnu, men Brøndby-fansene skal nyde det, så længe det varer. For Maxsø skal prøve kræfter med det store udland igen.

Brøndby har stadig ét hængeparti

De skal redde Brøndbys fremtid