Hedlund solgt: Her er prisen

Simon Hedlund har været en del af førsteholdstruppen i Brøndby siden vinteren 2019.

Her omkring fire og et halvt år senere er ægteskabet mellem svenskeren og Superliga-klubben dog et overstået kapitel.

Mandag skrev Brøndby i en pressemeddelelse, at den 30-årige angriber er blevet solgt til Elfsborg i hjemlandet.

Og nu kan Ekstra Bladet løfte sløret for, hvor mange penge Carsten V. Jensen og kompagni får for Simon Hedlund.

Som Ekstra Bladet forstår det, lander der i omegnen af 3,3 millioner danske kroner i klubkassen på Vestegnen.

30-årige Simon Hedlund. Foto: Claus Bonnerup

I sine sidste ord som Brøndby-spiller, skjulte Simon Hedlund på ingen måde, at han har nydt årene i Danmark.

- Det har været en uforglemmelig tid i Brøndby IF, og selvfølgelig vil mesterskabet i 2021 være noget, jeg tager med mig resten af livet. Det var en fantastisk sæson og at kunne bidrage til holdet, er jeg meget taknemmelig for, lød det blandt andet i pressemeddelelsen, inden han fortsatte:

- Jeg har så mange mindeværdige øjeblikke fra min tid her i klubben, men da vi vinder guld på hjemmebane mod FC Nordsjælland og selvfølgelig kampen i Aarhus i runden forinden, giver mig stadig gåsehud og stolthed over, det vi opnåede som klub.

Fodbolddirektøren i Brøndby - Carsten V. Jensen - giver frontløberen nogle flotte afskedsord med på vejen.

- Simon har i den grad leveret for Brøndby IF igennem sine mange år i klubben, og han har igen og igen vist sin klasse som fodboldspiller. Han havde en stor rolle i, at mesterskabet endte i Brøndby IF i 2020/2021-sæsonen, hvor han sammen med blandt andet Jesper Lindstrøm og Mikael Uhre udfordrede de andre klubbers forsvar i 3F Superligaen.

Svenskeren vender hjem til Elfsborg i Sverige. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Nu siger vi farvel til Simon, som vender hjem til sin svenske klub Elfsborg, hvor det hele startede. Alle i hele klubben vil gerne takke Simon for hans tid i klubben og ønsker ham alt det bedste på og udenfor banen.

Den nye udfordring for svenskeren bliver ikke helt ny. Simon Hedlund spillede nemlig mange år i Elfsborg, inden han tog til Union Berlin i Tyskland i sommeren 2016.