Hele verden griner med Brøndby-boss

Han har været vant til at kunne råbe beskederne ind til spillerne, men med mere end 8000 larmende tilskuere på Brøndby Stadion til topbraget mod FC Midtjylland måtte Brøndby-træner Niels Frederiksen tage andre metoder i brug.

Foran 2-1 og en mand i overtal blev han mod slutningen af kampen så desperat for at sikre sejren, at han fandt et godt gammeldags whiteboard frem, hvor der med halvsjusket skrift fra en slatten sprittus blot stod 'KEEP ATTACKING'.

Nu er billederne af Brøndby-trænerens særprægede metode til at ønske sine spillere i angreb gået verden rundt.

- Nogle interessante metoder i brug i Brøndby i dag ... skriver Daily Mirror ud til sine 628.000 følgere.

- Er dette virkeligt? Jeg elsker det, lyder det fra en engelsk bruger, mens adskillige danske brugere bekræfter, at det rent faktisk har fundet sted og ikke blot er fotomanipulation.

Også James Dart, der er journalist hos The Guardian, har delt billedet.

- Brøndby-træner Niels Frederiksen er måske på vej til at blive det største 'meme' i spillet, skriver han til sine 24.000 følgere.

Og ganske rigtigt engelske brugere har travlt med at skrive andre tekster på Frederiksens tavle, så han både gengiver sangtekster fra Rappers Delight, viser billeder af spanske tv-værter, sætter sin Volvo til salg, blander sig i engelsk politik og kræver fans tilbage på skotske stadions. Se de skøre eksempler i bunden af artiklen ...

Journalisten John Bradley, der har arbejdet 20 år i fodboldverdenen for klubber, medier og organisationer er også imponeret.

- Jeg har set noget, jeg aldrig har set i fodbold før. Brøndbys træner Niels Frederiksen holder dette skilt op ved sidelinjen, som var det et skilt i Formel 1 om at gå i pit. Tilsyneladende kom beskeden igennem ... de vandt 3-1, skriver han til sine 29.000 følgere.

Fodboldsiden Football Ramble har også bemærket danskeren.

- Nogen må fortælle Brøndby-træneren, at han ikke skal give sin taktik væk, skriver de til deres 87.000 følgere.

Også tyrkiske FootbaLLove med 34.000 følgere viser Niels Frederiksen, der også optræder på italiensk, portugisisk, indonesisk, argentinsk og brasiliansk, mens fans peger på, at han lige må være en træner for Tottenham eller Bradford.

Tøjfirmaet med navnet 'Keep Attacking' har naturligvis også grebet chancen og viser Niels Frederiksen med whiteboardet.

Og en Brøndby-fan har allerede leget lidt med grafikken og ser gerne klubben lave gule trøjer med 'Keep Attacking'.

Brøndby har også selv bemærket interessen for Niels Frederiksens whiteboard og deler det i flere omgange, hvor blandt andre Jesper Lindstrøm også poserer med det.

Med tre runder tilbage ligger Brøndby fortsat et point efter FC Midtjylland, så der er fortsat brug for 'Keep Attacking'.

Her er eksempler på, hvad fans verden over nu hygger sig med på baggrund af Niels Frederiksens skilt.

Selv Greta Thunberg overgiver sig til angrebsstilen.

