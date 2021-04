Helt alene: - Jeg har måttet øve mig på efternavnene

- Det har virkelig været træls uden tilskuere. Jeg glæder mig som et lille barn til igen at opleve samspillet med fansene på stadion, siger Brøndbys stadionspeaker, Søren Rebbe

Forestil dig en standup komiker skal underholde sit publikum uden tilskuere til sit show.

Det er en tom og flad fornemmelse, hvor der hverken er puls, nerve eller nogen som helst form for begejstring.

Det er nogenlunde sådan, Søren Rebbe har haft det i store dele af de seneste 13 måneder.

Siden 2015 har han været fast stadionspeaker på Brøndby Stadion. Og siden corona-krisen ramte, har det ikke været særlig sjovt at tage til Brøndbys kampe for stadionspeakeren.

Tomt både i rummet og på Stadion. Foto: Jonas Olufson

Måtte øve sig på efternavnene

Iført blå træningstrøje med gul krave og den skriggule mikrofon har Søren Rebbe fra sin faste plads på bageste række i speakerboksen på mange måder lignet sig selv de seneste 13 måneder.

Hans stadionspeak er altid indlevende og engageret. Han spiller med og op til publikum med sin stemme.

Men så stopper også lighederne med, hvad der er foregået på Brøndby Stadion i store dele af corona-perioden.

For Søren Rebbe har været speaker i en tid, hvor han bare har talt ud til et tomt stadion.

- Jeg har måttet øve mig på spillernes efternavne. Dem plejer jeg aldrig at råbe op, som Søren Rebbe siger med et skævt smil og henviser til det manglende samspil, der har været på stadion.

Normalt råber han fornavnet op, hvorefter tilskuerne på stadion har brølet efternavnet.

Nu er vi sammen om Brøndby igen

- Det, jeg har savnet mest, er samspillet med fansene.

- Jeg tror, søndagen bliver rørende og en superfed oplevelse. For med flere end 8000 er det tæt på at være normalt igen.

- Der vil igen være en særlig spænding og forventning om, at nu er vi sammen om Brøndby igen, siger Søren Rebbe.

Hvem speaker han til? Foto: Jonas Olufson

Som mangeårig DR-medarbejder i radioen har Søren Rebbe en flydende og klar stemme, når han griber mikrofonen og sender informationer ud til sit publikum. Og det er uanset, om det er spillernavne, han skal råbe op eller en afgørende Brøndby-scoring.

Det har været træls

- Når du kommer på Brøndby Stadion, handler det ikke kun om, hvad der foregår på banen i de to gange 45 minutter. Det skal være en totaloplevelse.

- Og jeg betragter mig som en slags indpisker eller festtaler, der skal sætte en scene, forklarer Søren Rebbe.

- Men det seneste år har været kedelig. Følelsen har været fuldstændig tom. Det har været maskinelt, fordi der ikke har været et samspil med tilskuerne. Ja, på mange måder har det været demotiverende, fordi jeg har talt til et tomt stadion.

- Men når det er sagt, har jeg naturligvis leveret et professionelt stykke, men det har været komplet umuligt at levere den sædvanlige puls og begejstring, fordi jeg er så dybt afhængig af publikum.

- Hvis jeg havde været fra Jylland, så ville jeg sige, det her har været meget træls, siger Søren Rebbe.

- Der har intet sjovt været ved den her periode. Og jeg kan love for, at jeg meget hurtigt kommer til at vænne mig til hverdagen igen, når jeg får et med- og modspil fra fansene på stadion. Det glæder jeg mig til, siger Søren Rebbe.