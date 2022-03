Helt bizar situation: Her flækker alle af grin

Brøndbys forrygende stime med med ni sejre i træk blev brudt efter 1-1 mod AGF, men efter kampen var der alligevel plads til smil hos Niels Frederiksen.

Hos Discovery+ skulle reporter Kasper Marker og fodboldekspert Mikkel Bischoff interviewe Brøndby-bossen.

Som sådan ikke noget specielt i det, men da cheftræneren skulle svare på første spørgsmål, gik lyden fra hans mikrofon ikke kun ud i stuerne, men også ud gennem højttalerne på Brøndby Stadion.

Det fik alle tre til at flække af grin.

Se det morsomme klip øverst.

De tre herrer var ude for en noget pudsig oplevelse. Screenshot: Discovery+

Da Niels Frederiksen første gang talte ned i mikrofonen rungede det ud over stadionet. Han kiggede noget overrasket ned på mikrofonen.

- Er jeg på hele stadion eller hvad? Hvorfor er jeg det? Hvad fanden sker der?, lød det fra Brøndby-manden sammen med et kæmpe grin.

Kasper Marker forklarede i sjov, at så kunne fansene, der ikke så tv, også høre det.

Højdepunkter: Brøndbys sejrsstime slutter efter underholdende remis mod AGF.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

For tre et halvt år siden havde Brøndby ikke et eneste egenproduceret talent, der var dygtig nok til startopstillingen.

Nu har klubben solgt for 79,5 millioner kroner. Hvad skete der efter Zorniger-tiden? Bliv klogere her (+)