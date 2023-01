Her bliver Brøndby-ejerskab udfordret

Det kan ende med at koste Brøndby hele 80 mio. kr. at låne 223 mio. kr. fra de nye klubejere – det interessante spørgsmål er, om GFH vil komme med nye penge, hvis det nuværende lån bliver opbrugt

Global Football Holdings har sat sig på magten i Brøndby. Det ligner en stille overtagelse, efter investorerne nu ejer 50,00000001 procent af aktierne.

Hovedaktionærerne bestemmer retningen og kursen for skibet, der skal sejle i retning mod at udfordre om mesterskabet allerede fra starten på den nye sæson.

Derfor har de travlt på Vestegnen, hvor der skal ske mange udskiftninger og forandringer de kommende måneder.

Jan bech og Global Football Holdings har stillet et lån til rådighed på 223 mio. kr. det skal betales tilbage over otte år. Hvert år forrentes lånet med fem procent. Udnytter Brøndby hele lånebeløbet koster det 90 mio. kr. om året i renter. Foto: Anthon Unger.

Til at bide skeer med de store er Brøndby udstyret med et lån på 223 mio. kr., som GFH og Jan Bech Andersen har stillet til rådighed mod en årlig forretning på fem procent.

Lånet kan enten blive konverteret til aktier eller betalt tilbage om otte år.

Halvdelen af pengene – 111 mio. kr. - er allerede udbetalt. Og med tilgangen af Håkon Evjen er opgraderingen på den sportslige front skudt i gang.

Sportsøkonomen Jesper Jørgensen fra Deloitte siger, at det mest interessante vil være, hvordan Global Football Holdings vil forholde sig, hvis Brøndby har brugt alle pengene (lån på 223 mio. kr. red.) i løbet af fire-fem år.

- Hvis Brøndby vælger at udnytte lånet fuldt ud, koster det i runde tal ti mio. kr. om året at låne pengene.

- Lånet skal betales tilbage om otte år, men leverer Brøndby store underskud og slider med at få forretningen på ret kurs, har GFH kun én mulighed: At forlænge lånet på ubestemt tid, siger Jesper Jørgensen, sportsøkonom hos Deloitte.

Han er overbevist om, at Global Football Holdings har købt sig ind i Brøndby som et langsigtet projekt.

Scott McLachlan, der her ses i selskab med fodbolddirektør Carsten V. Jensen, er næstformand i bestyrelsen og repræsenterer ejerkredsen i GFH. Han skal være med til at bestemme, hvordan Brøndby bruger lånet på 223 mio. kr. Foto: Lars Poulsen.

Det vil mere præcist sige med sigte på at føre klubben mod toppen i løbet af en ti-årig periode.

- Det er umuligt at lave så stor en turnaround på kort tid, når Brøndby samtidig skal udfordre FC København og FC Midtjylland på den sportslige front her og nu.

Hvad når pengene slipper op?

- Derfor er det min klare opfattelse, at Global Football Holdings vil være tålmodige et langt stykke henad vejen, hvis der samtidig sker sportslige fremskridt.

- Men vi ved jo, at det koster at investere i jagten på sportslig succes, uddyber Jesper Jørgensen.

For ham er det mest interessante spørgsmål i forhold til Global Football Holdings vilje og evner til at føre Brøndby til jobs, hvis pengene pludselig slipper op på Vestegnen.

Brøndby er i gang med at bruge af det lån, som de nye ejere har bevilget. Foreløbig er der overført 111 mio. kr. Til at begynde med er Håkon Evjen hentet i Alkmaar. Foto: Anders Holst Pedersen.

Og det er ikke usandsynligt, det kommer til at ske, hvis de seneste ti års regnskaber er en rettesnor for fremtiden. Her har Brøndby kun i to tilfælde leveret grønne tal på bundlinjen.

- Det værst tænkelige scenarie for Brøndby er, hvis alle 223 mio. kr. er væk om fire-fem år, siger Jesper Jørgensen.

En ren investering

Sportsøkonomen hæver stemmen og slår fast:

- Det vil være på det tidspunkt den helt store prøve vil stå: For vil Global Football Holdings putte flere millioner i projektet, eller vil de sælge klubben.

- Man skal i den her sammenhæng tænke på, at de amerikanske ejere kun er i Brøndby af én grund: Det er en ren investering.

- De er langt mere kyniske i deres tankegang i forhold til, hvordan Jan Bech Andersen har ageret hidtil som hovedejer, pointerer Jesper Jørgensen.

Når pengene er brugt, kan Global Football Holdings også vælge at konvertere lånet til aktier. Her skal der afregnes til kurs 0,55 kr.

Men der vil kun være en økonomisk gevinst for de amerikanske investorer og Jan Bech Andersen, hvis de til sin tid kan sælge aktierne til en højere kurs.

