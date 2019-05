Her er Brøndbys plan B

Brøndby har allerede ventet længe på svar fra Kasper Hjulmand. Kommer ønsketræneren eller vælger han at droppe Brøndby, fordi han har fået en større udfordring i udlandet?

Svaret svæver fortsat i vinden, fordi Kasper Hjulmand i samråd med sin agent, Michael Stensgaard, endnu ikke har truffet beslutning om trænerfremtiden.

Han holder fortsat alle dørene åbne for at se, hvad der skulle dukke op. Og det kan virke fornuftigt, fordi de fleste klubber og trænere oftest først beslutter om samarbejdet skal fortsætte, når sæsonen er slut. Det kan give åbninger fra uventede kanter for den tidligere FCN-træner inden for et par uger.

Tager store hensyn til Hjulmand

Lige nu er Brøndby, Club Brugge eller Rosenborg angiveligt nogle af de trænermuligheder, som Kasper Hjulmand overvejer.

Kasper Hjulmand har siden fyringen af Alexander Zorniger været Brøndbys plan A som ny cheftræner fra 1. juli.

Club Brugge er en kandidat, lige som han på rygteplan på ny sættes i forbindelse med Rosenborg, der har fået en elendig start på sæsonen i Tippeligaen, hvor de ligger sidst efter fem spillerunder.

Hensynet til Hjulmand har vejet tungt på Vestegnen. Brøndby har reelt udsat beslutningen om den fremtidige træneransættelse. Og en træner-afgørelse på Vestegnen ligger nødvendigvis ikke lige for. Der kan gå en uge eller to, før beslutningen bliver truffet. Men så nærmer vi os også snart et kritisk tidspunkt.

Michael Stensgaard varetager interesserne for Kasper Hjulmand i jagten på en nyt trænerjob. Og han er ikke meget for at løfte sløret for planerne.

Stensgaard ønsker imidlertid ikke at udtale sig om aktuel status for sin klient. Han vil på nuværende tidspunkt heller ikke kommentere, hvornår Kasper Hjulmand har i sinde at træffe en beslutning om sin trænermæssige fremtid.

Plan B kan blive aktuel

Brøndby er derfor tvunget til at arbejde både med plan A – Hjulmand – og plan B i jagten på den fremtidige cheftræner, hvor den tidligere Rosenborg-træner Kaare Ingebrigtsen er en af kandidaterne i det felt. Det er han sandsynligvis i forening med endnu en udlænding.

Status er i hvert fald, at hverken den tidligere Leeds-træner Thomas Christiansen, U21-landstræner Niels Frederiksen eller hollandske Andries Jonker er inde i billedet til cheftrænerjobbet på Vestegnen.

For Jonker, der har en fortid i både Arsenal og Bayern München, har der været tale om han på agentniveau er blevet tilbudt til Brøndby. Det sker i hovedparten af tilfældene, når offentligheden ved, at en klub er på trænerjagt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Brøndby siden Zorniger-fyringen nærmest fået henvendelser i en lind strøm fra utallige agenter, der vil tilbyde trænernavne til klubben.

Brøndby-boss om trænerjagt: - Vi må være realistiske

Se også: Ingen dialog med Brøndby