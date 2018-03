Her er pigerne i hans liv: Zorniger har allerede scoret guldet

10.012 frysende tilskuere søndag aften på Brøndby Stadion fik set, at Vestegnens stolthed er en seriøs udfordrer til kampen om det danske mesterskab.

2-1 sejren over OB fik Alexander Zorniger frem med de store rosende ord til sine spillere. Han kaldte det en enestående og helt fantastisk præstation af sine spillere.

Han var mere glad end sjældent set.

Så Zorninger smilede lidt ekstra, da han tog turen ned til Sydsiden for at blive hyldet af Brøndbys fans, fordi han vidste, hvad der ventede lige om hjørnet: Et kram til kæresten Kristina og et lille blik på den tre måneder gamle datter, Liva, der var pakket godt ind i moderens arme til en af livets første, men helt sikkert ikke sidste fodboldkampe.

Kristina, der er kæreste med Alexander Zorniger, havde taget deres tre måneder datter, Liva, med til fodbold på Brøndby Stadion. Foto: Lars Poulsen.

På den måde har Alexander Zorniger allerede scoret ’guldet’ på privatfronten, hvor han sammen med sin kæreste har slået sig ned på Vestegnen. Parret stortrives i Danmark, hvor de er faldet godt til og trives rigtig godt med den danske mentalitet.

Nu venter et hektisk slutspil, hvor Alexander Zorniger kan fortsætte guldjagten, som han på ingen måder vil tale om. Tyskeren taler altid kun om den næste kamp. Han nægter at sætte det lange lys på og tale om de perspektiver, der kan tegne sig for Brøndby i løbet af de kommende måneder.

Alexander Zorniger havde lejlighed til at hilse på kæresten og sin lille datter, Liva, der kun er tre måneder. Foto: Lars Poulsen.

