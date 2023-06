Her er prisen på Brøndby-stjerne

Mads Hermansen er tabt for Brøndby.

Det ligger ikke bare i kortene, men det er svært at se, at den talentfulde landsholdsreserve er at finde på Vestegnen, når transfervinduet er lukket med udgangen af august.

Pilen peger mod udlandet og et fodboldeventyr på en højere, sportslig hylde i en af de store ligaer.

Det kan godt være, at han stadig er i Brøndby, når Superligaen skydes i gang. For selv om kontrakten løber yderligere to sæsoner, bliver Mads Hermansen ikke solgt til spotpris.

Mads Hermansen (med ryggen til) har leveret stærkt og skal sælges. Prisen starter ved 35 mio. kr. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Men det er normalt ikke let at få kæmpe summer for målmænd. Oliver Christensen kostede således ’kun’ 22,5 mio. kr., da OB solgte ham til Hertha Berlin.

Som Ekstra Bladet forstår det, forventes det på Vestegnen, at Mads Hermansen mindst skal koste 35 mio. kr.

Det er ligesom her udgangspunktet bliver for en forhandling med interesserede klubber.

Mads Hermansen har på to sæsoner vist sig fornemt frem i Superligaen og det bør ikke blive et problem at få den pris for den 22-årige talentfulde keeper.

Mads Hermansen har været flyvende for Brøndby i denne sæson. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Sigtekornet for Mads Hermansen er rettet mod en af de fem store ligaer, hvor han kan blive udfordret i fremtiden.

Tidligere har der været interesse for ham fra Brighton, Everton og her i foråret var Burnleys manager, Vincent Kompany, på Brøndby Stadion for at se nærmere på blandt andre Brøndby-keeperen.

I vinterpausen 2022 forlængede han sin kontrakt med yderligere ét år, så den udløber i sommeren 2025.

Brøndby har været klar til at forlænge den aftale yderligere, men det har Mads Hermansen afvist.

Han har nu sigtekornet rettet mod udlandet, hvor karrieren skal fortsætte i en ny, større liga.

Peter Vindahl Jensen er et bud på en afløser for Mads Hermansen. Foto: Jens Dresling.

Brøndby skal på markedet efter en keeper, der kan sikre stabilitet på stregen i fremtiden. Her må Peter Vindahl Jensen være et særdeles godt bud.

Den næsten to meter høje keeper blev for to år siden solgt fra FC Nordsjælland til hollandske AZ for en pris på 13,5 mio. kr.

I sidste sæson var han udlejet til Nürnberg i den næstbedste tyske fodbold. Her forlænger man ikke lejeopholdet.

Det kan blive en transfer, men det kan – med to år igen af aftalen – også blive en lejeaftale.

Han er på en kontrakt frem til 2025, men intet tyder på, han har en fremtid i AZ.