Her er problemet med Brøndbys million-plan

Chefredaktør på det nylancerede fodbold/business-medie 'Off the pitch', Kasper Kronenberg, mener, at klubben er upræcise i deres kommunikation i den fondsbørsmeddelelse, de udsendte torsdag.

I meddelelsen melder Brøndby ud, at man ønsker at udvide kapitalen med 100 millioner kroner. Pengene skal bruges til renovere stadion, hvor særligt Sydsiden trænger til en kærlig hånd, men man vil også bygge flere lounger til sponsorer i forbindelse med renoveringen.

Derudover vil Brøndby pumpe penge i talentsatsningen Masterclass samt investere i den sportslige sektor.

Selskabet angiver som nævnt tre områder, som midlerne skal investeres i, men nævner ikke specifikke beløb for de tre områder.

Kasper Kronenberg forstår Brøndbys bevæggrunde, men undrer sig over kommunikationen.

- Det giver god mening, at man vil investere efter en tid, hvor klubben har haft succes med sponsorer og med fodboldholdet.

- Jeg synes dog, der mangler en beskrivelse af, hvordan fordelingsnøglen ser ud i investeringerne. Det er ikke til at vide, om de for eksempel bruger 30 mio. på stadionrenoveringen og Masterclass, og så de resterende 70 mio. på transfers, hvis det er det, der menes med 'den sportslige sektor'.

-Hvis jeg var aktionær, ville jeg være meget opmærksom på at få mere at vide om fordelingen, siger Kasper Kronenberg til Ekstra Bladet.

Chefredaktøren mener, at det er vigtigt for Brøndby, at pengene bliver investeret i noget fremadrettet og ikke brugt som lappeløsning. Han mener, man kan lære af rivalerne fra AGF.

- Brøndby bør undgå at gøre som AGF, der i årrække bare udvidede kapitalen, hver gang kassen var tom og lappede de huller, der nu måtte være. Det er en usund måde at drive en fodboldklub, siger Kasper Kronenberg til Ekstra Bladet.

Talentsatsning eller ej?

I løbet af efteråret kom Brøndby-træner, Alexander Zorniger, med en voldsom kritik af klubbens egne talenter.

Han sagde, at de ikke var gode nok til førsteholdet, og at de ikke havde mentaliteten til at tage det næste skridt. Det udløste en massiv kritik af Zorniger fra klubbens fans, hvilket kom til udtryk i et skænderi mellem Zorniger og en gruppe fans i forbindelse med en udekamp mod Vejle i december.

Brødnbys talenfchef, Kim Vilfort udtrykte ligeledes sin uenighed Zornigers udtalelser om Masterclass.

De interne uenigheder bør, ifølge Kronenberg, vække skepsis hos aktionærerne

- Der var jo en kæmpe debat om Masterclass mellem Kim Vilfort og Alexander Zorniger.

- Hvis jeg var aktionær, ville jeg være skeptisk omkring at komme med midler til et akademi, hvor der er uenigheder omkring retningen, siger Kasper Kronenberg.

Beslutningen om kapitaludvidelsen træffes til en generalforsamling 2. april.

