Her er tallene Brøndby-stjernen ikke vil se: Kun én er dårligere

Marvin Schwäbe har i snit lukket næsten to mål ind per kamp. Siden 2007 har kun norsk-ghanesiske Adam Larsen Kwarasey haft et værre snit blandt Brøndby-målmændene

Marvin Schwäbe har fået en forfærdelig start på livet som Brøndby-målmænd.

Det var også et par store handsker, som den 23-årige tysker skulle fylde ud, da han i sommer ankom fra Hoffenheim.

Frederik Rønnow lukkede i snit bare ét mål ind per kamp i sin Brøndby-tid, men tyske Schwäbe er slet ikke i nærheden af sin forgængers snit.

Målene rasler ind på den tyske målmand.

I Superligaen har han allerede lukket 16 ind i ti kampe (kun Vendsyssels Nicolai Flø og Hobros Jesper Rask har en værre statistik). Medregner man de europæiske kampe, lyder Marvin Schwäbes Brøndby-total på 26 indkasserede mål i 14 kampe.

Det er næsten to mål per kamp per kamp, og i de seneste ti år er der kun én Brøndby-keeper, der har et dårligere snit.

Norsk-ghanesiske Adam Larsen Kwarasey fik et par Superliga-kampe i Alexander Zornigers første sæson, da sølvet var hjemme.

Det resulterede i syv indkasserede mål, og reserven nåede at lukke ti mål ind i fire kampe, inden han i sommeren 2017 blev sendt retur til Norge efter bare et halvt år på Vestegnen.

Interaktivt element

En god Brøndby-målmand ligger rent statistisk på omkring et indkasseret mål per kamp.

I Superligaen lukkede landsholdsreserven Frederik Rønnow 99 mål ind i 99 kampe i sine år på Vestegnen, og hans forgænger, finske Lukas Hradecky, lå i sin Brøndby-tid også meget tæt på det magiske 1-tal.

Det er derned omkring, at Marvin Schwäbe skal, hvis de blågule skal gøre sig forhåbninger om at kæmpe med om de allerøverste pladser i Superligaen.

Det er ikke, fordi man kan pege på flere spektakulære drop fra tyskerens side i denne sæson. Problemet har været, at han alt for sjældent har reddet sit hold.

Det startede godt de første kampe, men mod FC København i 5. spillerunde var Schwäbe kraftigt impliceret i Robert Skovs føringstræffer, og derfra har tyskeren haft det svært og virket usikker.

Brøndby-målmand Marvin Schwäbe er blevet passeret 26 gange i denne sæson. Her er det Esbjerg, der scorer på tyskeren. Foto: Lars Poulsen

Han blev skudt i sænk to gange af belgiske Genk i Europa League, og i Superligaen har han stort set ikke haft redninger i september.

I weekendens 3-2-nederlag til AGF blev han kun noteret for en enkelt, mens han havde to, da Brøndby runden før tabet 4-2 hjemme til SønderjyskE.

Brøndby møder torsdag Hillerød i pokalen, og det bliver formentlig Benjamin Bellot på målet. Han stod i de tidlige pokalrunder i sidste sæson og kan med en god præstation i det nordsjællandske give træner Alexander Zorniger endnu mere at tænke over.

Se også: Målene rasler ind: Brøndbys målmand udsat for hård kritik

Brøndby-krisen: Pilen peger på Zorniger

Se også: Hylder Cornelius: Fræk detalje overrasker