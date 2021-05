Her rejser han hjem: Var det farvel til Brøndby?

Med en stor, sort plasticsæk over højre skulder tog Anthony Jung de tunge skridt væk fra Brøndby Stadion.

Måske for sidste gang som Brøndby-spiller.

Klokken var 12.12 tirsdag, da den 29-årige tysker smed posen ind på bagsædet af den tysk indregistrerede Nissan Navara.

Den lille ’lastvogn’ med åbent lad trillede derefter væk fra Brøndby Stadion med kurs mod motorvejen.

Et signal om, at det sandsynligvis er slut.

Med bøjet hoved og en sort plasticsæk over skulderen gik Anthony Jung den tunge gang fra spillerindgangen til sin bil. Foto: Lars Poulsen.

Anthony Jung løftede armen og hilste på Ekstra Bladets fotograf, da han forlod Brøndby Stadion. Sandsynligvis for sidste gang som Brøndby-spiller. Foto: Lars Poulsen.

Anthony Jung var mødt ind kl. 11.00 til brunch med holdkammeraterne dagen efter mesterskabsfesten.

Efter morgenhygge med det nye mesterhold havde han taget turen for at sige farvel til det administrative personale på første sal, i foyeren på Brøndby Stadion fik han hilst af med kommunikationschef Christian Schultz med melding om et måske på gensyn.

Uanset hvad der sker, så var de i den korte sekvens enige om, at samarbejdet havde været en stor fornøjelse.

Kort før Anthony Jung forlod Brøndby Stadion, var hans landsmand Marvin Schwäbe gået samme vej.

Marvin Schwäbe hilste på fans og Ekstra Bladets fotograf, da han var på vej væk fra Brøndby Stadion for sidste gang. Foto: Lars Poulsen.

Det ligner også et permanent farvel fra Schwäbe, der dog ikke havde en stor sæk over armen fyldt med tøj, sko og støvler. Han traskede kun afsted med sin lyserøde målmandstrøje.

Anthony Jung havde ikke lyst til at udtale sig, da han forlod Brøndby Stadion. Han vil først have afklaret sin fodboldmæssige fremtid, før han ønsker at udtale sig.

Jung nåede fire år i Brøndby. Han startede på en lejeaftale. Den blev året efter vekslet til en permanent kontrakt.

Anthony Jung udviklede sig som en af Superligaens bedste i Brøndbys tremandsforsvar. Foto: Lars Poulsen.

Han startede som venstre back, men det bedste fra ham så vi først, da han blev rykket ned til venstre i et tremandsforsvar. Her blev han en af Superligaens bedste. Solid i defensiven, sikker i boldomgangen og velovervejet i beslutningerne.

Brøndby vil gerne beholde Anthony Jung, men parterne har ikke nået overens om en aftale.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen vil ikke sprænge lønrammerne for at opfylde Jungs økonomiske krav.

- Vi har en lønstruktur, som vi skal kunne forsvare. Lykkes det ikke, så er vi indstillet på at miste en god spiller, som han udtrykker det.

Midt i glæderne over titlen er der også tristhed over afskeden med dem, der nok ikke kommer tilbage. Lasse Vigen, der også har kontraktudløb, var hurtigt væk fra Brøndby Stadion.

- Det er ikke altid sjovt at sige farvel til gode holdkammerater. Men sådan er det, der er altid udskiftning i en spillertrup hen over sommerpausen, siger Mikael Uhre.

Hverken Anthony Jung eller Marvin Schwäbe deltog i spillertruppens fest tirsdag aften. De drog på ferie hjem til Tyskland. Formentlig for at blive.