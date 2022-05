Ekstra Bladet

Kan Brøndby holde på Anis Ben Slimane? Bliver Brøndby solgt? Skal Niels Frederiksen fortsætte som cheftræner?

Mange spørgsmål melder sig forud for det, der ligner en hektisk sommer på Vestegnen. Det kan blive en tid, der bliver definerende for fremtidens muligheder for Brøndby.