Historien der giver Brøndby håb

Der er hjælp at hente i historiebøgerne for Brøndby, hvis de ønsker at finde tro på et Champions League-mirakel.

For Red Bull Salzburg har før kikset på tærsklen til gruppespillet. Faktisk hvilede der i mange år en slags Champions League-forbandelse over den østrigske klub.

Gang på gang i 10'erne kunne de ikke leve op til deres favoritværdighed og snublede på vejen mod gruppespillet.

Den storsatsende klub, der fik sit nuværende navn i 2005, skulle vente helt frem til 2019 med at komme i Champions League.

Og da det endelig skete, slap de for at skulle igennem en kvalifikation.

Den østrigske mester var direkte kvalificeret det år.

Kun én gang har Red Bull Salzburg sluppet helskindet igennem Champions League-kvalifikationen.

Det var i sidste sæson, hvor de slog israelske Maccabi Tel Avi i begge playoff-kampe.

Men ellers er Red Bull Salzburg blevet begravet flere gange, selvom de på papiret var favoritter.

I 2012 måtte de for eksempel lade livet mod Dudelange fra Luxembourg, og de er også et par gange blevet blæst ud af Skåne.

Malmö FF vandt to år i træk 3-0 på hjemmebane over Red Bull Salzburg i Champions League-kvalifikationen. Foto: Andreas Hillergren/Andreas Hillergren

I både 2015 og 2016 tabte Malmö FF Champions League-kvalifikationskampe i Salzburg.

Første år 2-1 ligesom Brøndby i sidste uge, mens østrigerne året efter vandt 2-0 i første kamp.

Begge gange vandt Malmö FF 3-0 i returkampen i det sydsvenske, og begge gange sad den tidligere Brøndby-træner Åge Hareide på bænken hos de svenske mestre.

Ekstra Bladet har samlet listen over Red Bull Salzburgs nedture i Champions League.

Brøndby-træner Niels Frederiksen er velkommen til at hænge den op på døren i omklædningsrummet...