Historikken siger alt: Gigantisk forløsning

Derfor er Brøndby på vej

To sejre i træk og 14 point i de seneste syv kampe har bragt Brøndby ind i top-6-. Her er tre gode grunde til, at mestrene er på vej:

1. Aggressiviteten

Den aggressivitet Brøndby kom på banen med mod FCK, var sådan vi alle husker dem i mesterskabssæsonen. De pressede modstanderne til at lave et hav af fejl.

Når Josip Radosevic og Morten Frendrup rammer det niveau, vi så mod FCK, er de svære at hamle op med.

2. Maxsøs lederskab

Når man ser på Brøndbys fremgang, kan man ikke komme uden om anførerens lederskab. Det er imponerende, hvordan han er steppet op i en meget svær tid for ham personligt. Han stod med det ene ben i Rusland. Kontrakten faldt til jorden. Han har lagt skuffelsen bag sig og leveret varen.

3. Frederiksens fornemmelser

Niels Frederiksen er den superliga-træner, der sidder sikret i cheftrænerstolen. Også da Brøndby var i problemer i starten af sæsonen. Man må have stor respekt for den ro og de fornemmelser, Brøndby-træneren har haft for, at lokomotivet nok skulle finde kursen.

Brøndby ligner omsider et skib, der er på sikker top-6 kurs. Lige pludselig er top-3 ikke så langt væk.