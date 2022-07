Historisk Brøndby-debutant: - Kom som et chok

Oscar Schwartau startede inde i sejren over AGF, og blev Brøndbys yngste debutant nogensinde

Brøndby-træner Niels Frederiksen havde lidt af en overraskelse med til første Superliga-runde. På holdkortet fremgik det, at den bare 16 år og 61 dage gamle Oscar Schwartau fik plads i startopstillingen.

- Jeg havde måske håbet at kunne være heldig at komme med på bænken. Men at jeg skulle starte inde, kom som lidt af et chok, siger unge Schwartau.

Brøndbys yngste debutant nogensinde havde nerver på inden kampen, men det mærkede han ikke, da musikken spillede.

- Når man får den opbakning fra hele Brøndby Stadion, og ens holdkammerater hjælper en, så falder man ned på jorden, når man først er i gang, siger Oscar Schwartau om det store øjeblik.

Niels Frederiksen var godt tilfreds med, hvad han så fra unge Schwartau. Foto: Lars Poulsen

Cheftræner Niels Frederiksen var godt tilfreds med, hvad han så fra Oscar Schwartau. Men han understreger, at man skal passe på med at hype ham for meget.

Annonce:

- Han har et stort potentiale. Vi skal passe på med at råbe det for meget ud. Han er en dygtig spiller, som jeg synes, kan spille Superliga nu. Så kan det godt være, der kommer nogle udsving.

- Jeg ved godt, at der er nogen, der elsker at sammenligne med alle mulige store verdensstjerner. Men Oscar er Oscar, og det skal han bare blive ved med at være, lyder det fra Niels Frederiksen.

Anis Slimane har store forventninger til sin unge kollega. Foto: Lars Poulsen

Gode råd fra Slimane

Målscoreren fra Brøndbys sejr over AGF, Anis Slimane, har selv taget turen fra U19 til førsteholdet.

Derfor har han delt ud af gode råd til Schwartau i timerne op til hans debut.

- Jeg har personligt snakket med ham og sagt, at alt, hvad han gør på u19 og på træningsbanen, det skal han bare fortsætte med. Jeg er sikker på, vi ser rigtig meget til Oscar.

- Han har stort, stort potentiale, og jeg har store forventninger til ham. Det ved jeg også, resten af holdet har, siger Anis Slimane.

Slimane kunne godt se på Oscar Schwartau, at der var nerver på, da han havde fået beskeden af Niels Frederiksen om at starte inde.

Annonce:

- Jeg drillede ham lidt i går og sagde til ham, at han ikke måtte skide i bukserne, griner Anis Slimane.

Den unge debutant sætter pris på den store støtte, han har fået af Slimane og resten af sine holdkammerater.

- De har været rigtig søde mod mig, og de har hjulpet mig meget. Det har været helt fantastisk, den støtte, jeg har fået, siger Oscar Schwartau.