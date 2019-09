Historisk overvejelse i Brøndby

Tilgangen af Andreas Maxsø åbner nye muligheder for Brøndby.

Historisk har Brøndby altid været et mandskab med et firemandsforsvar. Men sådan behøver det bestemt ikke at blive i fremtiden.

Cheftræner Niels Frederiksen erkender, at han vil overveje, om Brøndby skal spille med et tremandsforsvar.

Andreas Maxsøs ankomst giver Brøndby muligheder for at spille med et tremandsforsvar. Foto: Lars Poulsen.

Overvejer tre stoppere

- På den helt korte bane overvejer jeg ikke et tremandsforsvar. Men det er jo ingen hemmelighed, at jeg har det rigtig godt med at spille med et forsvar med tre mand. Det gjorde jeg de sidste to år på U21-landsholdet, forklarer Niels Frederiksen og uddyber:

- Derfor kan det sagtens være noget, vi vil kigge på. Det handler jo for mig om at bringe de bedste spillere i spil og samtidig få dem til at præstere bedst muligt. Derfor skal vi have sat et hold sammen på en måde, hvor vi får set den bedste side af spillerne, forklarer han.

Han glæder sig over tilgangen af Maxsø og den øgede konkurrence på de centrale forsvarspladser.

- Maxsø er en dygtig stopper med et højt niveau. Og så er han meget professionel både på og uden for banen. Nu har vi fire stærke stoppere. Og det skal en klub som Brøndby have, siger Niels Frederiksen, der reelt har fem, men Joel Kabongo kommer først retur til sommer.

Klar til kamp

Både Hany Mukhtar og Johan Larsson føler sig klar til at træde ind i startformationen på Brøndby-mandskabet efter to kampe på reserveholdet.

Andreas Maxsø har haft kamppause i et par uger, men har allerede spillet seks kampe i sæsonen. Derfor banker han også på til søndagens startformation.

- Jeg skal have fundet ud af, hvem jeg vil starte med søndag. Jeg ved endnu ikke, om alle kan klare 90 minutter.

- Derfor bliver jeg nødt til at tænke over, hvis jeg binder mig op med én eller to sikre udskiftninger undervejs, forklarer Niels Frederiksen.

Brøndby har tabt de to seneste kampe i træk. Søndag venter FC Nordsjælland.

