Historisk triumf: AGF ydmyger Brøndby

Superligaen Indefra: Det scorer Brøndby på Mukhtar-salg

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Det blev en historisk scoring, som Bror Blume scorede for AGF tæt ved en times spil. Det skabte grundlaget for den første AGF-sejr på Brøndby Stadion i 12 år.

Foran 14.145 tilskuere gjorde Jakob Ankersen ydmygelsen total, da han snød Anton Skipper og løb gennem Brøndby-forsvaret og scorede til 2-0 mod slutningen af opgøret. I slutsekunderne gjorde Patrick Mortensen det til 3-0, da han scorede tæt under mål.

Ikke siden 2007 havde AGF senest vundet over rivalerne fra Vestegnen på Brøndby Stadion. Men det var en særdeles velfortjent sejr, der blev skabt på en stærk defensiv og en giftig offensiv. Specielt efter pausen var AGF klart bedst overfor et modløst og tamt og uinspireret hjemmehold.

AGF var i flere situationer tættere på 4-0, end hjemmeholdet var på udligning.

Udgangspunktet for den anden sejr i træk er en stærk defensiv bygget op omkring Niklas Backman, der som styrmanden i sandhed bidrog til det tredje clean sheet i træk.

Men også Bror Blume centralt og de to kantspillere - Mustapha Bundu log Jakob Ankersen - leverede fine præstationer. Generelt var AGF'erne meget aggressive og evnede at sætte Brøndby under stort pres.

Niels Frederiksen så en smule bekymret ud fra bænken, fordi der ikke var meget at skyde med efter AGF-føringen. Ante Erceg blev sendt på banen det sidste kvarter. Men kroaten ligner en mand, der spillede afskedskamp for Brøndby.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet

Billedgalleri 1 af 18 Foto: Jens Dresling 2 af 18 Foto: Jens Dresling 3 af 18 Foto: Jens Dresling 4 af 18 Foto: Jens Dresling 5 af 18 Foto: Jens Dresling 6 af 18 Foto: Jens Dresling 7 af 18 Foto: Jens Dresling 8 af 18 Foto: Jens Dresling 9 af 18 Foto: Jens Dresling 10 af 18 Foto: Jens Dresling 11 af 18 Foto: Jens Dresling 12 af 18 Foto: Jens Dresling 13 af 18 Foto: Jens Dresling 14 af 18 Foto: Jens Dresling 15 af 18 Foto: Jens Dresling 16 af 18 Foto: Jens Dresling 17 af 18 Foto: Jens Dresling 18 af 18 Foto: Jens Dresling

To stolpeskud

AGF var tættest på at score før pausen. Casper Højer Nielsen slog et forholdsvis ufarligt indlæg fra venstre side, hvor Marvin Schwäbe gav en uventet returbold. Mustapha Bundu var over den, men for et tomt mål sparkede han på stolpen.

Bror Blume havde også en afslutning, der sneg sig lige forbi Brøndby-målet før pausen.

Bror Blume var fremtrædende på AGF-mandskabet, hvor han specielt efter pausen satte et stærkt aftryk.

Han sparkede lige forbi Schwäbes ene målstolpe på en afslutning i straffesparksfeltet.

Men Blume fik indstillet kanonen rigtigt kort efter. Efter fremragende forarbejde på venstrekanten fra Jakob Ankersen, sparkede Bror Blume bolden bag Marvin Schwäbe. Det skete i en situation, hvor Brøndby-spillerne virkede meget passive.

Indskiftede Patrick Mortensen ramte også fodroden af stolpen på Mustapha Bunduas glimrende oplæg.

Dyrt nederlag for Brøndby

Det blev et kostbart nederlag for Brøndby. For undervejs måtte først Kasper Fisker forlade banen med en skade, der ikke så god ud. Han måtte i hvert fald støttes på vej fra banen. Det kunne godt ligne et vrid i knæet.

Se også: Skræk-skade i Brøndby-mareridt

Siden måtte viceanfører Kevin Menza forlade banen efter en times spil med en skade.

Anthony Jung sled også med at holde sig på banen. Før pausen fik han en hovedskade og et kvarter før tid slog han skulderen i en situation, hvor AGF var tæt på at score til 2-0. Men tyskeren blev på banen hele kampen.

Se også: Drømmemål i bundgyser

Se også: Brøndby afslører: Stjernen rejst til ny klub