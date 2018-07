Historiske Brøndby: Aldrig sket før i Superligaen

Brøndby måtte nøjes med en uafgjort i sæsonens første hjemmekamp, da oprykkerne fra Vejle bød op til dans og kunne tage et 1-1 resultat med hjem til Nørreskoven.

Kampen skriver sig også ind i Superliga-historien.

Det er nemlig første gang nogensinde, at der var ti udlændinge i startopstillingen hos et hold i den bedste danske række. Brøndby har i form af Frederik Rønnow og Christan Nørgaard solgt to af de sikre danske kort i startopstillingen, så i søndagens opgør var Lasse Vigen den eneste dansker, der startede på banen for Brøndby.

Med blot en dansker i startopstillingen, blev @BrondbyIF den første klub i @Superligaen til at have 10 udlændinge i start-11'eren #bifvb #sldk — danskfodbold.com (@danskfodboldcom) 22. juli 2018

En udvikling, der ikke er gået danske fodboldfans' næser forbi, og som Troels Bech, Brøndbys sportsdirektør, også blev spurgt ind til efter kampen, hvor han erkendte, at der måske er ved at være lidt for få med rødbede farvet pas på Brøndbys hold.

- Jo, vi er i den grad meget tæt på et tipping point, hvad det angår, og den historie om, hvorfor det er blevet sådan, har jeg vist fortalt før. Dels så har det været svært at finde danskere, der spiller, som vi gør. Det må vi øve dem i selv, og det gør vi flittigt, derfor er det også dejligt at se, at Joel (Kabongo, red.) spillede fra start og fuld kamp sidste gang og i dag også kom ind, sagde Troels Bech til Viasat efter kampen.

- Der er flere, der hurtigere har kunnet løfte vores hold, rundt omkring ude i Europa, og det er en af grundene til, at vi står med lidt for mange udlændinge i forhold til, hvad vi helst selv så.

Brøndby fik et skuffende 1-1 resultat mod oprykkerne fra Vejle. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Sprogproblemer giver det ikke, at der er mange udlændinge på Brøndbys hold, men af andre grunde ser Troels Bech gerne, at der kommer flere danskere på holdet.

- Det betyder mere for vores forståelse, også i forhold til vores tilskuere, at vi vil gerne have mange flere fra vestegnen og sekundært fra Danmark, men vi vil sagtsuseme også gerne vinde, og lige nu rykker vores Superligahold så hurtigt fremad, så det er svært for vores ungdomshold at følge med i det tempo, men det kommer, og vi er godt i gang med det, sagde Troels Bech.

Alle Brøndbys indskiftere i kampen var danskere (Kasper Fisker, Mikael Uhre og Joel Kabongo, red.).

