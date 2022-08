Hjulmand sender klart signal

Det vigtigste for Daniel Wass efter skiftet til Brøndby er, at han skal bevare sit høje tempo, så han stadig kan være højaktuel for landsholdet

Landstræner Kasper Hjulmand har ikke skævet meget til Superligaen, når han har udtaget sin landsholdstrup.

Senest var én spiller med: Nicolai Boilesen fra FC København.

Om én måned kommer et andet navn med stor sandsynlighed i spil: Daniel Wass.

Den 33-årige allrounder er netop skiftet hjem til Brøndby.

Kasper Hjulmand pointerer, at det er vigtigt, Daniel Wass bevarer sit tempoet i sit spil, selv om han nu er skiftet hjem til Superligaen. Foto: Lars Poulsen.

- For mig er det vigtigt, at spillerne optræder på så højt et niveau som muligt. Derfor håber jeg ikke, det svækker Daniel Wass, at han nu er i Superligaen.

- Det vigtigste for Daniel er, at han bevarer sit høje tempo. Han må ikke miste tempo, selv om han nu spiller i Superligaen, pointerer Kasper Hjulmand.

Han er ærgerlig over, at Daniel Wass reelt ikke fik chancen for at slå til i Atletico Madrid.

- Skiftet til Atletico Madrid gav god mening i foråret. Daniel har kvaliteter til en klub på så højt et niveau. Det var bare synd for ham og meget ærgerligt, han blev skadet og fik hele foråret spoleret, siger Kasper Hjulmand.

Daniel Wass trænede fredag med for første gang i Brøndby. Nu skal han bevise overfor landstræneren, han stadig er skarp og sulten. Foto: Jonas Olufson.

Sommeren har budt på mange klubskifter for landsholdsspillerne.

Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen, Rasmus Nissen Kristensen, Mikkel Damsgaard og senest Daniel Wass har fundet ny arbejdsgiver her i sommerpausen.

Nice, Barcelona, Trabzonspor, Leeds, Brentford og Brøndby er de nye klubber for de seks spillere.

- Jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at gå. Men vi ved det først, når transfervinduet er lukket, og kampene for alvor er kommet godt i gang, pointerer landstræneren.

