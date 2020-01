Hovedsponsor siger stop i Brøndby

Arbejdernes Landsbank ønsker ikke at forlænge hovedpartneraftalen på Vestegnen. - Vi ser frem til at udforske og finde det helt rette partnerskab, siger Brøndby-direktør Ole Palmå

Brøndby skal på jagt efter en ny hovedsponsor.

Efter fire år på brystet af Brøndby-trøjen har Arbejdenes Landsbank valgt at sige stop. Banken ønsker ikke at forlænge den nuværende hovedpartneraftale, der udløber ved årsskiftet.

I stedet fortsætter Arbejdernes Landsbank sit engagement på et mindre niveau. Det skriver Brøndby på deres hjemmeside.

- Vi har gennem efterhånden en del år været enten hoved- eller co-partner i Brøndby IF. Vi har opnået meget sammen, og nu mener vi, tiden er kommet til, at nogle andre skal være med til at løfte Brøndby IF endnu videre.

- Vi glæder os til at fortsætte som en mindre, men stadig meget aktiv partner, ligesom vores fokus på aktiviteter rettet mod de mange fans, fortsat vil være højt prioriteret, siger Peter Froulund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank.

Brøndbys administrerende direktør, Ole Palmå, beskriver samarbejdet med Arbejdernes Landsbank som fortrinligt, men han skal altså nu på jagt efter en ny virksomhed til brystet af den gule trøje.

- Fra 2021 vil der være en unik mulighed for et brand eller en virksomhed til at pryde brystet af Danmarks mest eksponerede fodboldklub og indgå aktivt i vores passionerede fællesskab.

- Det er ikke ofte, at et hovedpartnerskab bliver tilgængeligt på et af Nordens største sportsbrands, så vi ser frem til at udforske og finde det helt rette partnerskab, siger Ole Palmå til Brøndsbys hjemmeside.

