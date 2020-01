Hundedyrt Brøndby-indkøb skadet: Nu truer voldsom pause

Tobias Børkeeiet skal opereres, i værste fald er han ude resten af året - i bedste fald kun et par uger

Tobias Børkeeiet har ikke fået den start, han kunne ønske sig i Brøndby.

10-millioner indkøbet fra Stabæk spillede ti kampe i efteråret, men har været ude med en hofteskade siden sensommeren.

Og nu går den ikke længere. Den 20-årige nordmand skal under kniven.

- Siden skaden opstod, har vi arbejdet med Tobias’ hofte og de problemer, han har haft med den. Det er gået fremad gennem forløbet, men en scanning har vist, at for at komme helt i mål kræver det en operation.

- Den er nu planlagt, og efter operationen tager vi i samarbejde med kirurgen og lægen stilling til, hvad planen er for Tobias. I værste fald kan Tobias være ude resten af året, men i bedste fald kan han træne med om et par uger, siger Peter Schmidt, der er cheffysioterapeut i Brøndby, til klubbens hjemmeside.

Tobias Børkeeiet ærgrer sig over, han ikke har fået den mest heldige start, han kunne ønske sig på Vestegnen.

- Jeg håber, jeg kan vende hurtigt tilbage til træningsbanen, siger han.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen slår fast, at det er vigtigt, at nordmanden nu bliver opereret, så han hurtigst muligt kan blive frisk og derved bringe sig i spil til Brøndbys mandskab igen.

I værste fald kan det altså først blive i 2021.

