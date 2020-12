Husker du ham? Sender uventet Brøndby-opbakning

Historien om unge Blas Riveros, der efter sin ankomst rendte ind i en alvorlig skade i Brøndby, er nået helt til Florida, hvor en gammel blå-gul spiller sidder.

Og ikke hvem som helst. Jean Philippe Peguero er måske ikke den største stjerne i Brøndbys ellers tykke nostalgi-bog, men han kan om nogen tale med om den situation, Riveros sidder i.

For Peguero nåede tre kampe for Brøndby. TRE kampe. 177 minutter ifølge superstats.dk…Så gik han i stykker. En korsbåndsskade smadrede fuldstændig den haitianske landsholdsspillers ophold – og karriere skulle det siden vise sig.

For ham er det essentielt, at Blas Riveros bliver ved. Og bliver ved. Og bliver ved.

For livet og karrieren behøver ikke være gået i stå, bare fordi man er lidt skadet.

- Skader er en del af gamet, som han siger til Ekstra Bladet.

Fik smadret sin Brøndby-start: 'Vil svede blod for trøjen'

Mens Blas Riveros nåede sølle 73 minutter af sin debut mod OB (hvor han i øvrigt scorede til 1-0), inden han blev skadet, fik Peguero trods alt tre kampe – og scorede endda to mål. Det var i 2006, og trods en utrolig ihærdighed i sin genoptræning, trods en nærmest uvirkelig tro på sig selv og egne mål, lykkedes det aldrig rigtig Jean Philippe Peguero at få ordentligt gang i karrieren efter skaden i Brøndby.

Jean Philippe Peguero på træningsbanen i Brøndby. Arkivfoto: Thomas Larsen/Ritzau Scanpix

Jean Philippe og hans bror hjemme i Florida. Privatfoto

Det får ham dog ikke til at vakle, når talen falder på hverken skaden, genoptræningen, forholdet til Brøndby, Danmark og i særdeleshed Brøndbys fans samt Blas Riveros selv.

- Det lyder meget som min situation i Brøndby. Jeg håber virkelig ikke, det er så alvorligt som min. Men jeg er overbevist om, at Blas Riveros vil klare sig igennem og komme ud på den anden side meget stærkere, for skader er den del af gamet, og det ved han.

- Jeg vil minde ham om, at han skal holde hovedet højt, arbejde dobbelt så hårdt hver eneste dag og tænke på fansene, der vil give ham styrke til at tvinge sig selv fremad i træningen, fortæller den nu 39-årige Peguero.

Én af de ting, der hurtigt sprang i øjnene, da Blas Riveros blev skadet, var, at han som blot 22-årig uden hverken engelsk eller dansk i vokabulariet syntes at ville få en voldsomt vanskelig periode på dansk grund.

Peguero i sin sidste kamp for Brøndby - mod Viborg. Arkivfoto: Lars Poulsen

Men foregår det i den storkøbenhavnske klub som i 2006, har den paraguyanske landsholdsspiller ikke noget at frygte, siger Peguero.

- Jeg fik breve fra fans næsten hver dag. Breve hvor de skrev for at vise mig deres støtte. Jeg havde mine holdkammerater og staben i Brøndby IF. Jeg var aldrig alene i Danmark, fortæller han og kalder opholdet i Danmark for ’den største oplevelse i min karriere’.

- Jeg gider ikke vende skaden til noget negativt, for det forekommer altså hele tiden i fodbold, siger han og vender tilbage til det, der imponerede ham mest.

Blas Riveros i sofaen efter sin operation. Foto: Lars Poulsen

- Det bedste var dog den støtte, som jeg fik fra klubbens fans dengang. Det er noget, du ikke kan købe for penge. Og det er noget, jeg kommer til at have med mig i mit hjerte resten af livet. For sådan noget er mere end bare kærlighed, fortæller han og giver et konkret eksempel:

- Jeg kan huske, at jeg efter operationen skulle se en udekamp på stadion sammen med nogle fans. Jeg husker især én fan, der, da han så mig komme på krykker, begyndte at græde og sagde, at han ville ønske, at det havde været hans ben i stedet for mit, der var gået i stykker.

- Jeg kan stadig få tårer i øjnene, når jeg tænker på det, fortæller han.

Jean Philippe Peguero er i dag bosat i Florida men vender ofte hjem til Haiti for at hjælpe med at organisere børn og unges forhold i klubberne.

- Jeg får dermed mulighed for at tale med især talenterne. Jeg var med til at åbne døren for haitianske fodboldspillere, og nu kan jeg give dem instruktioner i at blive rigtig professionelle.

Fakta om Jean Philippe Peguero Efter at være brudt igennem med et drøn i den hjemlige liga, skiftede Peguero i 2004 til amerikansk fodbold, hvor han fortsatte målfesten for Colorado Rapids og siden New York Red Bulls. Det fik Brøndby til at hente ham i sommeren 2006. Her blev det til tre kampe i august 2006: Hele kampen hjemme mod AC Horsens, hvor han scorede til 3-0, 1-1-kampen i Randers, hvor han blev skiftet ud efter 72 minutter, samt det sidste kvarter hjemme mod Viborg, hvor han scorede til 3-0 kort før tid – samtidig med at han blev skadet. Det var samtidig hans sidste kamp for Brøndby. I situationen pådrog han sig en korsbåndsskade, der holdt ham ude i lang tid. Samtidig gik genoptræningen ikke som forventet, og han endte med at blive lejet ud til amerikanske San José Earthquakes i 2008. Her blev det kun til få kampe, og han endte få måneder senere at stoppe karrieren. Jean Philippe med sin kæreste. Privatfoto Siden vendte han dog tilbage til fodbolden, da han i 2011 skrev kontrakt med Fort Lauderdale Strikers i Florida. Han nåede tilmed et comeback på det haitianske landshold, hvor han blandt andet scorede til 2-2 i overtiden mod Italien i 2013. Samme år deltog han med Haiti i det nord- og mellemamerikanske mesterskab, Gold Cup, hvor Haiti overraskende slog Trinidad & Tobago og var meget tæt på at nå kvartfinalen. På klubplan fortsatte Peguero for klubber i Den Dominikanske Republik og hjemlandet Haiti frem til 2017, hvor han indstillede karriere. Vis mere Luk

