Hvad nu Zorniger? Forsvarskrise i Brøndby

Benedickt Röcker har fået en hovedskade, Paulus Arajuuri gik ud med skade i baglåret, mens Joel Kabongo blev udvist og er ude mod Genk næste torsdag - Belgierne er storfavoritter i de to opgør

Der er dømt forsvarskrise i Brøndby.

På trods af glæden over kvalifikationen til play off-runden til Europa League-gruppespillet efter en samlet sejr på 4-1 over serbiske Subotica, hvor belgiske Genk nu venter på torsdag i Belgien og med returkamp på Brøndby Stadion om to uger, er der alligevel grund til bekymring på Vestegnen.

Brøndby er på det værst tænkelige tidspunkt af sæsonen havnet i en stor midtstopperkrise.

Måske en hjernerystelse

Forsvarets styrmand Benedickt Röcker var ikke med mod Subotica og er definitivt ude mod Esbjerg på søndag. Tyskeren har pådraget sig en hovedskade, angiveligt fra sæsonens sidste kamp mod AaB. Alexander Zorniger slår fast, at nu skal det undersøges om han har pådraget sig en hjernerystelse. Hvis det er tilfældet kan han være ude i længere tid.

Paulus Arajuuri udgik med, hvad der lignede en skade i baglåret midtvejs i anden halvleg mod Subotica. Han lignede en spiller, der er stærkt tvivlsom til søndagens hjemmekamp mod Esbjerg.

Cheftræner Alexander Zorniger ville efterfølgende slet ikke tale om, Arajuuris skade, da han mødte pressen.

FAKTA: Sådan kommer danskerne i Europa League Tre danske hold formåede torsdag aften at spille sig videre til Europa Leagues playoff-kampe, det sidste skridt inden selve gruppespillet. De danske mestre fra FC Midtjylland, pokalvinderne fra Brøndby IF samt FC København. Kun FC Nordsjælland måtte lade livet efter det samlede nederlag til FK Partizan fra Serbien. Kampene spilles 23. og 30. august - med lodtrækning til gruppespillet 31. august. Programmet (danskerklubber i fed) Olimpija Ljubljana-Spartak Trnava APOEL-FC Astana Rosenborg-Shkëndija F91 Dudelange-CFR Cluj Suduva-Celtic FC Sheriff-Qarabag Malmö FF-FC Midtjylland Torpedo Kutaisi-Ludogorets Razgrad Sigma Olomouc-Sevilla Sarpsborg-Maccabi Tel-Aviv Gent-Bordeaux Partizan-Besiktas Rapid Wien-Steaua Bukarest Apollon Limassol-FC Basel Rangers-FC Ufa Atalanta-FC København Zenit Skt. Petersborg-Molde Trencin-AEK Larnaca Genk-Brøndby IF Olympiakos-Burnley Zorya Luhansk-RB Leipzig Vinderne af de 21 opgør gør de 21 hold, der automatisk er kvalificeret, samt seks tabende hold fra Champions League-playoffs følgeskab i gruppespillet. I alt 48 hold, der siden skal forledes i 12 grupper á fire hold. Vis mere Luk

Læg dertil, at unge, talentfulde Joel Kabongo godt nok kan spille søndag mod Esbjerg, men til gengæld er ude næste torsdag mod Genk, hvor han skal afsone karantæne efter sin udvisning i sin europæiske debut på Brøndby Stadion.

Brøndby kan stå i en særdeles kritisk situation næste torsdag i Belgien, hvis hverken Röcker eller Arajuuri er i stand til at spille. Så er der reelt kun Hjörtur Hermannsson tilbage af regulære midtstoppere.

Det kan godt være, at belgiske Genk ikke lyder af særlig meget. Men bare vent: Det bliver en meget stor udfordring for Brøndby at løse billet til Europa League-gruppespillet.

Der er tale om en meget formstærk modstander, som venter Brøndby i de to knald og fald kampe om 50 mio. kroner og en plads i Europa League-gruppespillet. Genk står med otte sejre og to uafgjorte i de seneste ti kampe.

Genk spiller som FC Nordsjælland

Hany Mukhtar var anfører mod Subotica, hvor han kæmpede sammen med sine holdkammerater på midtbanen for at holde serberne fra fadet.

Nu glæder han sig til to afgørende play-off kampe de næste par uger.

- Genk er en svær modstander. De spiller rigtig godt. Jeg så lidt af deres første kamp mod Lech Poznan. Jeg vil sige, at de minder mig lidt om FC Nordsjælland, siger Hany Mukhtar og uddyber:

- Jeg har fortalt holdkammeraterne, vi har kæmpet ét år for muligheden for at spille om en plads i gruppespillet.

- Vi skal nyde det og kan ikke bare smide det væk. Vi skal steppe op og tænke på, at Brøndby har ventet meget længe på et gruppespil, siger Hany Mukhtar.

Senest Brøndby spillede europæisk gruppespil var i 2006.

Værd at vide om Brøndbys modstander - Genk Sådan møder Brøndby dem: 23. august på udebane i Belgien og 30. august på Brøndby Stadion Formen: Otte sejre og to uafgjorte i de seneste ti kampe. Manager: Philipe Clement, 44 år. Største profil: Leandro Trossard. Den 23-årige venstrekantspiller kom ikke med Belgien til VM. Han er hurtig, målfarlig og gennembrudsstærk. Har allerede scoret fem mål og leveret tre assist i sæsonen. Andre profiler: Rusland Malinovsky, Ukraine. Midtbanespilleren har haft en fantastisk start på sæsonen med fem scoringer og to assist. Sander Berge, Norge. Den 20-årige nordmand var meget skadet i sidste sæson. Han har været sat i forbindelse med Sevilla. En lidt atypisk norsk fodboldspiller. Han er teknisk velfunderet og fysisk stærk. Anfører: Alejandro Pozuelo. Den 26-årige spanier er det offensive omdrejningspunkt på midtbanen. Teknisk stærk og en kreativ type. Spillesystem: 4-3-3. Danskere: Joakim Mæhle og Marcus Ingvartsen Spillerbudget: 25 mio. euro – 187,5 mio. kr. (tre en halv gang større end Brøndbys) Chancerne: 75-25 i Genks favør.

