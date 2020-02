Hylder Brøndby: - En storklub

Der blev lavet mange handler i dansk fodbold i januars transfervindue, og den allersidste af slagsen stod OB for.

Få minutter i lukketid præsenterede fynboerne den norske venstreback Jørgen Skjelvik på en lejeaftale for resten af 2020. Nordmanden er lejet i Los Angelas Galaxy, hvor han blandt andre har spillet sammen med Zlatan Ibrahimovic - den historie kan du læse her.

På søndag kan han spille for OB for første gang, når Jakob Michelsens mandskab får besøg af Brøndby IF.

- Brøndby er et af de hold, jeg kender. Jeg har aldrig mødt Brøndby, men jeg ved, at det er en storklub i Danmark. Det bliver en spændende første kamp, og jeg satser på, at vi kan slå dem, og at jeg får debut, siger Jørgen Skjelvik til tipsbladet.dk.

Da interessen fra OB opstod i januars transfervindue, blev Jørgen Skjelvik ikke mindst forført af en overbevisende cheftræner.

- Klubben og ikke mindst træneren havde et stort ønske om at få mig hertil, og det betød meget for mig. Jeg havde mange gode snakke med Jakob (Michelsen, red.), før jeg skrev under, og det var tydeligt, at han kendte mig og havde set mig spille, siger Skjelvik, der håber, han kan være med til at løfte OB:

- OB er lidt lavere placeret i tabellen, end det var planen, men vi skal stadig jagte top seks i den kommende halvsæson, og så skal vi bygge et godt hold op til de kommende sæsoner. Det vigtigste for mig er, at holdet har succes, og at vi kommer med i det top seks, men på det personlige plan går jeg selvfølgelig efter at bidrage så meget, som jeg kan og spille mig til en fast plads på holdet.

Jørgen Skjelvik har kun været OB-spiller i knap to uger, og derfor er det kun et begrænset indtryk, han har nået at danne sig om sin nye arbejdsgiver. Der er dog især én ting, han har bidt mærke i.

- Der er kommet mange nye spillere til, og det er naturligt, at vi lige skal spilles sammen og lære hinanden at kende. Men jeg synes, at niveauet er højt til træning, og at OB er et godt hold. Jeg er især imponeret over, at vi har så mange, som er dygtige i pasningsspillet. Det, tror jeg, bliver én af vores styrker, siger OB-spilleren.

Jørgen Skjelvik har foruden Los Angelas Galaxy tørnet ud for Rosenborg BK, Kalmar FF, Helsingborgs IF og Stabæk.

Superligaen Indefra: Den triste sandhed om de mange BIF-millioner

Se også: Vinder erotisk titel: Den mest sexede fodboldtræner

Se også: Spillerkoner afslører nøgenfotos