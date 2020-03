I coronakarantæne: - Det hele er lidt mærkeligt

Martin Retov er ikke syg, men han er sendt i coronakarantæne, fordi han var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Brøndbys assisterende træner blev sidste onsdag sendt hjem i karantæne, fordi han havde været i kontakt med coronasmittede Thomas Kahlenberg, der besøgte Brøndby Stadion i forbindelse med Brøndbys hjemmekamp mod Lyngby 1. marts.

- Det hele er lidt mærkeligt, fordi jeg jo er frisk og rask, men jeg følger naturligvis myndighedernes råd, siger Martin Retov i telefonen.

Han får maden leveret ved døren af venner og familie, mens han holder sig indendørs for at overholde de instrukser, han har fået fra sundhedsmyndighederne.

- Jeg har ikke været til læge, men to gange om dagen skal jeg tage min temperatur og én gang om dagen ringer de fra Styrelsen for Patientsikkerhed for at være opdateret på min situation. Jeg synes, myndighederne har håndteret det hele meget professionelt, siger Martin Retov.

Martin Retov har læst bøger, set tv og malet paneler, men han har også passet sit arbejde som assistenttræner i Brøndby på afstand. Nu savner han træningsbanen. Foto: Lars Poulsen

- Jeg har haft tid til at fordybe mig i tingene. Jeg har fået læst bøger, set tv og fået malet nogle paneler.

- Men jeg har også passet mit arbejde. Jeg er i daglig kontakt med mine trænerkolleger i Brøndby, og jeg har jo ansvaret for dødbolde, hvor jeg har haft tid til at fordybe mig i tingene, uddyber han.

Martin Retov er officielt i karantæne frem til søndag, hvor han håber, han kan vende tilbage til sit arbejde på træningsbanen.

- Jeg er begyndt at tælle dage. Nu glæder jeg mig til at komme tilbage. Men jeg begynder naturligvis ikke igen, før sundhedsmyndighederne giver grønt lys, siger Martin Retov, der håber, han kan sidde på bænken igen mandag mod SønderjyskE.

77 fans samt 13 ansatte i Brøndbys administration, herunder direktør Ole Palmå, blev sendt i hjemmekarantæne. Derudover røg Joel Kabongo, analytiker Jimmy Brinksby, sportspsykolog Christian Engell og Martin Retov samme vej, fordi de havde været i tæt kontakt med Thomas Kahlenberg.

