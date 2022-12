I spil som Brøndby-træner

Formand Jan Bech Andersen håbede og forventede, at Brøndby kunne præsentere en ny cheftræner inden nytår.

Alt peger dog mod, at fodbolddirektør Carsten V. Jensen straks i starten af det nye år kan sætte navn på, hvem der skal stå i spidsen for Brøndby.

En ny træner skal være klar til superliga-mandskabet samles 9. januar.

Jesper Sørensen er et af de emner, der er i spil som cheftræner i Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Processen har stået på siden 14. november, da Niels Frederiksen blev fyret.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Carsten V. Jensen været vidt omkring i jagten på den fremtidige Brøndby-træner.

Der har angiveligt været en form for dialog mellem Brøndby og to kandidater i Frank Kramer samt David Wagner. Meget lidt tyder dog på, at det er her enderne når sammen til sidst.

Jesper Sørensen, den tidligere assistent i Brøndby skiftede for ét år siden til jobbet som U21-landstræner. Han forlængede sin kontrakt med DBU så sent som 8. december frem til 2024.

Han var tilsyneladende ikke i Brøndby-feltet, da processen begyndte på Vestegnen. Ellers havde han ikke forlænget sin aftale med DBU.

Men Jesper Sørensen, der kender Brøndby indgående og var enormt respekteret for sit arbejde i mesterskabssæsonen, er dukket op den senere tid som en brandvarm kandidat på Vestegnen.

Jesper Sørensen forlængede sin kontrakt med DBU 8. december, men er langt i forløbet kommet i spil til Brøndby-jobbet. Foto: Emil Agerskov.

Og netop fodboldbranchen er et svært sted at planlægge. For et muligt tilbud om et cheftrænerjob i Brøndby er ikke noget, der dukker op mere énd en gang.

Brøndby skal i foråret jagte top-6. Aktuelt er holdet placeret som nummer ti med blot tre point op til sjettepladsen.

Der venter Brøndby et travlt transfervindue, fordi transformationen til et hold, der kan spille med om guldet, begynder her og nu.

Brøndby skal fra den kommende sæson være titelbejler. Derfor skal der hentes færdige spillere i stil med Nicolai Vallys og Ohi Omoijuanfo, der kan træde direkte ind på holdet.