Imponeret: Slå til nu, Brøndby

- Da Brøndby kun gav Niels Frederiksen to år, var det et klart signal om, at klubben ikke troede på ham på den lange bane – nu fortjener han ny aftale, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting

Uhre sikrer Brøndby tre point i sidste sekund af derby-gyser. Se highlights fra kampen her. Video: Discovery Networks Danmark

To kampe – seks point! To sejre hårdt tilkæmpet langt inde i tillægstiden.

Brøndby har i den grad taget fusen på alle i starten af den nye sæson.

Selv Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, er overrasket. Ja, det kommer i sandhed bag på ham, at Niels Frederiksens tropper har lagt så fornemt fra land uden forsvarets styrmand, Andreas Maxsø.

Niels Frederiksen fortjener en forlængelse i Brøndby, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen

Står på mål for alle

- Vi skal ikke konkludere noget efter to kampe. Men jeg er sgu lidt imponeret over Niels Frederiksens arbejde i Brøndby, siger Stig Tøfting.

- Se udviklingen hos Andreas Bruus, der reelt var kasseret angriber. Han er en dynamisk og offensiv vingback. Udviklingen hos Morten Frendrup og Jesper Lindstrøm er i den grad også værd at notere.

- Selvfølgelig har spillerne en stor del af æren, men Niels Frederiksen har vist mod og skal stå på mål for ikke bare egne, men også andres beslutninger, bemærker Stig Tøfting.

- Niels Frederiksen har jo vist sig at være det perfekte match for at få unge, talentfulde spillere til at præstere og fungere. Frem for alt har han tilmed købt ind på Brøndbys præmisser, uanset, hvad klubben har gjort. De fjernede 27 af 37 mål i vinterpausen. Frederiksen tilpassede sig til den nye virkelighed.

Niels Frederiksen blev ansat halvanden måned før Carsten V. Jensen tiltrådte. Derfor er han ikke fodbolddirektørens valg som cheftræner. Foto: Lars Poulsen.

Han er ikke CVs valg

- Situationen er den, at Niels Frederiksen konstant må forholde sig til andres beslutninger frem for egne. På den måde har han været meget dygtig til at navigere i meget usikkert farvand, påpeger han.

Da Brøndby sidste forår gav Niels Frederiksen en toårig aftale, var det – ifølge Stig Tøfting – et klart signal om, at klubben ikke havde den store tiltro til hans evner som klubbens cheftræner på den lange bane.

- Hvis Brøndby ville signalere, at han var manden, der skulle bygge holdet op, havde han fået en aftale på tre år. Nu står Brøndby i en situation, hvor klubben kan vælge en ny træner snart, hvis de vil have en anden til at føre projektet videre.

- Det man skal huske er, at Niels Frederiksen hverken er CV's opfindelse eller valg. Men hvis den sportslige succes fortsætter i samme spor, kan det blive svært for Brøndby at komme uden om en forlængelse, mener Stig Tøfting.

Jesper Lindstrøm er sammen med Andreas Bruus og Morten Frendrup to af de unge spillere, som er vokset helt utroligt de seneste måneder. Foto: Lars Poulsen.

Forlæng nu

Han er af den klare opfattelse, at Brøndby bør signalere tillid til Niels Frederiksens arbejde og derfor forlænge hans kontrakt.

- Jeg kan ikke se, hvorfor Brøndby skal vente med en forlængelse. Med Niels Frederiksen har Brøndby fået en træner, der 100 procent har købt ind på klubbens projekt.

- En del trænere ville sige fra, fordi de ikke har nok indflydelse på, hvem der bliver købt og solgt. Jeg skal love for, at Zorniger ikke havde købt ind på den præmis, siger han.

Ugens optur: Vejle!

Oprykkerne kommer til at hente mange af deres point hjemme i Nørreskoven. Der er flere spændende profiler, så som Arbnor Mucolli, Allan Sousa. Og næste gang er det altså FCK, der kommer på besøg.

Ugens nedtur: FC København!

To kampe nul point. Det er en ekstremt skuffende start for FC København. Ståle Solbakken har virkelig fået noget at tænke over.

