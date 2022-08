Inden derby: - Ikke noget problem

I Europa scorer Brøndby mål på stribe, men i Superligaen er sagen en helt anden. Marko Divković mener dog ikke, at der er tale om et problem

Marko Divković blev den helt store helt, da Brøndby torsdag aften vandt 1-0 over schweiziske FC Basel i kvalifikationen til Conference League.

Den 23-årige kroatiske angriber startede på bænken, men blev efter 70 minutters spil skiftet ind på Brøndby Stadion.

Og fem minutter senere var Divković på pletten og sikrede de blågule en vigtig sejr før returopgøret i Basel torsdag 11. august.

- At score er altid fantastisk, men at score i Europa er altid lidt mere specielt. Det er en dejlig følelse at hjælpe holdet med at få en fordel før returkampen, lød ordene fra den kroatiske matchwinner til Ekstra Bladet og den fremmødte presse efter opgøret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Torsdagens matchwinner, Marko Divkovic, mener ikke, at Brøndby har problemer med at score i Superligaen. Foto: Lars Poulsen

To mål i tre kampe

Men før returopgøret i den schweiziske storby skal Brøndby på en anden opgave.

Annonce:

Søndag gæster Niels Frederiksens tropper nemlig FC København i Superligaen i Parken, og her er der altså lagt op til et kæmpe brag mellem ærkerivalerne.

Ingen af mandskaberne har fået den bedste sæsonstart. De har begge tre point efter tre kampe, og i skrivende stund ligger topklubberne og roder rundt på henholdsvis en ottende- og niendeplads.

Brøndby har blot scoret to mål, hvilket godt kan give bekymrende panderynker. Men Marko Divković mener dog ikke, at alarmklokkerne ringer.

- Det er ikke et problem. Nogle gange har man bare brug for lidt held. Jeg har også haft store chancer i ligaen (Superligaen, red.), som jeg har misset.

- En dag vil det hele komme. Jeg skal bare blive ved med at arbejde, lyder de afsluttende ord fra torsdagens matchwinner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIFA’s forbryderalbum – One Dollar Jack

Blodbold med bonusepisode 1

Jan Jensen og Knud Brix gennemgår nogle af de mange gangstere, forbrydere og korrupte mænd, der ikke har været plads til i de foregående afsnit. Derfor har Jan Jensen taget forbryderalbummet med, for listen er lang.

Annonce:

Jack Warner fra Trinidad Tobago sad i 30 år i FIFA’s eksekutivkomité og var bedste ven med Sepp Blatter. Men til sidst blev grådigheden for stor. Warner blev knaldet i 2011, er efterlyst af Interpol, men skjuler sig stadig i Trinidad med de hundredvis af millioner af kroner, som han har stjålet fra fodbolden.