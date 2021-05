Inden Superliga-brag: Tv-nedbrud i Brøndby

Tidligere på dagen oplevede omkring 400 husstande i Brøndby problemer med tv-signalet på dagen, hvor vestegnsklubben kan vinde Superligaen med en sejr over FC Nordsjælland.

Klokken 13.29 kunne Yousee dog meddele Ekstra Bladet, at problemet i Brøndby var løst.

Af YouSees hjemmeside fremgik det, at der var en teknisk fejl, der kunne gøre, at tv-, bredbånds- og telefoniforbindelsen kan være nede.

På hjemmesiden stod der, at problemerne ventes at være løst klokken 19 mandag - nogenlunde på samme tidspunkt som den afgørende Superliga-runde fløjtes af. Heldigvis for de mange Brøndby-borgere blev problemet dog løst inden da.

Mai-Britt Noe, der er chef for ekstern kommunikation i Yousee bekræftede over for Ekstra Bladet, at der var problemer med tv-signalet i Brøndby.

- Vi har et teknisk problem lokalt i Brøndby, der rammer nogle husstande, men ikke hele Brøndby, sagde hun til Ekstra Bladet.

Ifølge hende var det omkring 400 husstande, der var ramt. På Yousees hjemmeside kunne man se, at det blandt andet var i området omkring Hyrdedammen, Skyttedammen og Rytterdammen i Brøndby, at tv-signalet var væk.

Mai-Britt Noe forklarede, at Yousee sendte teknikere ud for at fikse fejlen.

- Vi gør alt, hvad vi kan. Vi er godt klar over, at det er en vigtig aften for mange, sagde hun.

Hun fortæller, at man kan se Yousees kanaler via deres app, hvis ens tv-forbindelse skulle være nede.

Brøndby er dansk mester med en sejr over FC Nordsjælland, uanset hvordan det går i de andre kampe. Hvis Brøndby spiller uafgjort eller taber, har de brug for hjælp fra AGF, der møder FC Midtjylland i Herning.