Ineffektive Brøndby taber terræn

De danske mestre fra Brøndby slider med at finde momentum i Superligaen. Fredag aften måtte de nøjes med 1-1 mod oprykkerne fra Silkeborg oven på et opgør, hvor de dominerede, men var alt for ineffektive.

Brøndby pressede Silkeborg langt tilbage på banen. Men det var ikke altid, at hjemmeholdet brugte bolden fornuftigt. Ofte lød ideerne ud i sandet, når de nåede gæsternes straffesparksfelt.

I slutminutterne lagde de et stort tryk på gæsterne, men de evnede ikke at gøre arbejdet færdigt.

Silkeborg kom overraskende i front, da de straffede Brøndby for en opspilsfejl. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Opbakningen fra de 15.341 tilskuere kunne hjemmeholdet på ingen måder klage over, men det efterlader stadig Niels Frederiksens tropper med blot én sejr efter otte spillerunder.

Silkeborg var i lange perioder taktisk godt indstillet på Brøndby. De stod kompakt og gjorde det svært for hjemmeholdet at skabe store, åbne chancer. Og så var de enkelte gange fremme ved Brøndby-målet. I en situation måtte Mads Hermansen vise fine reflekser, da Robert Gojani afsluttede.

Det lignede, at Brøndby blev snydt for et straffespark i begyndelsen af anden halvleg. Simon Hedlund sparkede bolden ind i feltet, hvor en Silkeborg-spiller gjorde sig meget bred. Bolden ramte armen, men dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen vinkede afvisende.

Silkeborg leverede en taktisk stærk kamp, da de spillede 1-1 mod Brøndby. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Sjuskefejl førte til mål

Brøndby havde slet ikke to at de nye, Henrik Heggheim og Marko Divkovic, i truppen.

Til trods for fraværet af de nye folk dominerede Brøndby i åbningsfasen af opgøret, hvor Brøndby igen forsøgte sig i en 4-4-2 opstilling.

Men det var gæsterne, der overraskende kom i front. Silkeborg levede på hurtige omstillinger og straffede Brøndby, når de begik fejl.

Det gjorde Kevin Tshiemne, da han sjuskede i opspillet. Hurtige kombinationer mellem Nicolai Vallys og Mark Brink gav udbytte.

Brink kom fri, selv om Tshiembe forsøgte at få fat i ham. Silkeborg-spilleren skovlede bolden over mållinjen hos Mads Hermansen, der hurtigt var ude af sit mål.

I store dele af første halvleg tillod Brøndby alt for meget plads specielt i venstresiden til gæsterne opspil. Det førte også til et par farlige situationer.

Stod for langt ude

Scoringen var et wakeup-call for hjemmeholdet. De pressede på for udligning. Mikael Uhre var alene med keeperen, men alt for ubeslutsom. Morten Frendrup sparkede på overliggeren.

Bonus for det massive pres kom kort før pausen. Mathias Greve tjattede bolden til Simon Hedlund, der sparkede bolden i en blød bue over Nicolai Larsen. Det lignede lidt et drop fra Silkeborg-keeperen.