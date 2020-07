Ingen corona i Brøndby: Men stadig tvivl om angriberne

Simon Hedlund og Samuel Mraz er tilbage på træningsbanen, men det er endnu ikke afklaret, om de er klar til at være en del af truppen til torsdagens kamp

Der er glade smil igen på Vestegnen.

Simon Hedlund og Samuel Mraz er igen fri for corona.

De to angribere blev testet sidste mandag, hvor prøverne var positive. Derfor blev de straks sendt syv dage i karantæne. De har været totalt isoleret og derfor ikke haft mulighed for at træne på lige fod med holdkammeraterne.

Mandag var de tilbage i Brøndby, hvor de igen blev testet og deltog i træningen på ny.

Begge prøver var negative, så Brøndby er igen coronafrit område i spillertruppen.

Både Hedlund og Mraz var også på træningsbanen tirsdag sammen med den øvrige spillertrup.

Om de to angribere indgår i Niels Frederiksens spillertrup til torsdagens hjemmekamp mod FC Nordsjælland, er stadig for tidligt at afgøre.

De to spillere er allerede blevet tilset af klubbens læge, Jonas Vestergaard, og skal derudover tilses af endnu en læge i nærmeste fremtid.

Brøndby kan torsdag tage et afgørende skridt mod fjerdepladsen, hvis FC Nordsjælland besejres på Brøndby Stadion, hvor der må lukkes op imod 8000 tilskuere ind til kampen.

Sydsidens nedre stemningsafsnit vil fortsat være lukket til kampen mod FC Nordsjælland, fordi det stadig er et krav fra myndighederne, at tilskuerne skal sidde ned til kampene.

