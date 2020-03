Ingen må møde op: - En særdeles beklagelig situation

Brøndby IF afholder generalforsamling den 2. april, og det bliver en noget utraditionel én af slagsen.

Som en konsekvens af udbruddet af coronavirus tillader myndighederne ikke, at grupper på mere end ti mennesker forsamles, og derfor opfordrer Brøndby IF klubbens aktionærer til at blive væk den 2. april.

- Vi havde set frem til at mødes med vores aktionærer til den årlige generalforsamling, men det alvorlige udbrud af COVID-19, og myndighedernes påbud, gør, at vi opfordrer alle aktionærer til at blive hjemme, jvf. regeringens anbefalinger.

- Vi er klar over, at dette er en særdeles beklagelig situation. Vi tager disse forholdsregler af hensyn til vores aktionærers sikkerhed samt for at bidrage til at minimere yderligere spredning af COVID-19 virusset, siger næstformand Jesper Møller til brondby.com og tilføjer:

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Vi har drøftet, om vi skulle udskyde generalforsamlingen, men vi har konkluderet, at vi ikke ønsker at udskyde generalforsamlingen til et senere tidspunkt, hvor vi forventeligt kommer til at skulle afholde en lang række kampe på kort tid, og det er vores ønske, at vi på det tidspunkt skal bruge al fokus på at afvikle disse kampe bedst muligt.

Brøndby IF's aktionærer vil have mulighed for at brevstemme elektronisk frem til klokken 11.00 den 2. april.

Til generalforsamlingen vil næstformand Jesper Møller repræsentere bestyrelsen, og administrerende direktør Ole Palmå vil repræsentere direktionen.

Generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte på appen Brøndby Indefra.

