Interesse for Brøndby-profil med 'særlig klausul'

I starten af december skrev Sportbuzzer, at 2. Bundesliga-klubben Hannover 96 har et godt øje til Brøndbys Anthony Jung. Det tyske medie erfarede samtidig, at forsvarsspilleren har en særlig klausul i sin kontrakt, der giver ham mulighed for at slippe væk fra Vestegnen for et vist beløb.

Men Hannover er ikke den eneste klub fra Tysklands næstbedste række, der holder øje med 28-årige Jung.

Denne gang er det Bild, som beretter om interesse fra Dynamo Dresden.

Anthony Jung (i midten) kan snart være fortid i Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Dynamo Dresden har i forvejen danske Brian Hamalainen i førsteholdstruppen. Den tidligere Lyngby-spiller har spillet 11 kampe i indeværende sæson og kan spille samme position som Jung.

Bild erfarer samtidig, at Dynamo Dresden også holder øje med den tidligere Randers-angriber Mikael Ishak, der gennemgår en svær periode i FC Nürnberg.

Brøndby har papir på Anthony Jung indtil sommeren 2021. Han fik 26 optrædener i den gule trøje i efteråret.

I hjemlandet har han tidligere slået sine folder hos Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, RB Leipzig og Ingolstadt.

