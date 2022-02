Jan Bech afslører: Brøndby sagde også nej

Den tidligere Arsenal- og engelske landsholdsspiller Jack Wilshere er ny mand i Superligaen, da han har skrevet kontrakt med AGF. Det lader dog til, at det er en spiller, som andre klubber også fik i indbakken.

Tidligere har AaB-sportschef Inge Andre Olsen været ude og fortælle, at de fik Wilshere tilbudt, og nu er det Brøndby-storaktionæren Jan Bech Andersen, som kan oplyse i et interview med Brøndbyfan-podcasten Sydsidens Stemme, at de også havde chancen for at få ham.

Jack Wilshere havde første træning i AGF mandag. Se hvordan det gik til.

Det var dog en spiller, som de måtte afvise.

- Det skal passe ind. Uanset om det er en spiller eller en træner. Det er det her med at skyde med spredehagl - uden at sige, at Jack Wilshere er spredehagl, fordi det er da også en spiller, der selvfølgelig er blevet tilbud til os, siger han og fortsætter:

- Men igen. Passer han ind med de unge mennesker, som vi har og de ting, som vi gerne vil? Kultur, nationalitet? Han har ikke spillet længe. Jeg ønsker ham al mulig held og lykke, lyder det fra Jan Bech Andersen.

Storaktionæren peger desuden på, at de står klar, hvis der skulle være en mulighed skulle opstå for dem, og at man ikke bare vil lukke af for nogen, hvis de er fra England.