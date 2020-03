Jan Bech: Bedre tider på vej i Brøndby

Hovedaktionær Jan Bech Andersen erkender troværdigheden har lidt et knæk, men han er fortrøstningsfuld for fremtiden på trods af nyt elendigt regnskab for Brøndby

Minus 78,7 mio. kr.!

Brøndby leverede et nyt katastroferegnskab for 2019. Nu har Vestegnens fodboldflagskib tabt 335,4 mio. kr., siden Jan Bech Andersen trådte ind i klubben i 2013.

Manglende spillersalg, faldende entre- og tv-indtægter samt en generelt lavere omsætning er årsagen til, at Brøndby på ny har leveret blodrøde tal på bundlinjen.

Da Brøndby tilbage i 2016 fremlagde sin otteårige strategi frem mod 2023 var ét af punkterne troværdighed – vi kommer med realistiske udmeldinger økonomisk og sportsligt, stod der.

Den økonomiske troværdighed fik et nyt knæk med årsregnskabet og hænger nu i laser efter det dårligste regnskab siden 2014.

Til trods for det elendige regnskab er Jan Bech Andersen overbevist om, at Brøndby nu er på vej mod bedre tider i fremtiden.

Carsten V. Jensen er i færd med at gøre Brøndby-truppen yngre. Jan Bech ser allerede nu resultater af arbejdet, fordi hvert point nu koster færre lønkroner. Foto: Philip Davali.

Den rigtige retning

Ekstra Bladet har været i kontakt med formand og hovedaktionær Jan Bech Andersen, der skriftligt har svaret på vores spørgsmål til situationen i Brøndby.

Jan, troværdighed og fællesskab er mottoet for strategi 6.4. Hvordan synes du det går med troværdigheden?

- Jamen det er da ualmindeligt træls og igen helt og aldeles uacceptabelt at præsentere et underskud af den karakter, men vores opgave som ledelse og bestyrelse er naturligvis at få dette vendt så hurtigt som muligt.

- Vi er fuldt bekendt med årsagerne og ved hvor vi skal sætte ind, det arbejde startede allerede sidste år.

- Vi var og er på vej i den rigtige retning på mange parametre men efter et fornuftigt 2018, hvor vi præsenterede et overskud for første gang i 12 år, var 2019 helt klart utilfredsstillende og ikke hvad vi forventede, og det er forståeligt, at troværdigheden på det alter har lidt et knæk. Men som sagt er det nu vores opgave som ledelse og bestyrelse at holde fokus, arbejde hårdt og disciplineret - udvise vedholdenhed og ellers levere hvad vi har udmeldt, skriver Jan Bech Andersen i sit svar.

Jan Bech Andersen kalder årsresultatet i Brøndby for utilfredsstillende og erkender, at troværdigheden for fået et knæk. Foto: Lars Poulsen.

Hvorfor kunne det gå så galt med jeres regnskab i forhold til jeres forudsigelser? (forventede minus 10-20 endte med minus 78,7)

- Først og fremmest er det hævet over enhver tvivl, at resultatet er uacceptabelt.

- Det er helt åbenlyst, at når vi ikke har transferindtægter af nævneværdig karakter, så vil det have en stor indflydelse på det samlede resultat.

- Vi havde rent faktisk muligheden for at sælge spillere, men valgte af sportslige grunde ikke at gøre det, samtidig med, at vi solgte Hany Mukhtar i August 2019 men først med regnskabsmæssig effekt fra 1/1 2020.

I tillæg vi fik sidst i sommerens transfervindue mulighed for at forstærke holdet, hvilket vi med fremtiden in mente valgte at gøre, uagtet af de forværrede konsekvenser på den korte bane, skriver Jan Bech Andersen.

Vi har top-3-4 budget

Brøndby har tabt 335 mio. kr., siden du kom ind i klubben. Hvor går din smertegrænse for, hvor mange penge du vil smide i klubben?

- Jeg føler mig overbevist om, at vi endegyldigt har vendt dette og herfra er på vej mod markant bedre tider, men det kræver hårdt arbejde, vedholdenhed, dygtighed og ikke mindst disciplin - det skal vi levere på - og det er jeg sikker på, vi gør. Det positive er vi forsat trender positivt på flere andre vigtige parametre i selskabet og det glæder mig, at vores stakeholders i den grad støtter op og ikke mindst bifalder de tiltag vi har gjort igennem de seneste seks-ni måneder, skriver han videre.

Jan bech Andersen har stor tillid til, at Carsten V. Jensen kan gøre Brøndby-truppen yngre og samtidig gøre spillerne mere salgbar, mens de stadig er unge. Foto: Philip Davali.

Hvorfor er forventningen, at I med besparelser på spillerbudgettet kan opfylde den nye målsætning om top-3?

-Det er det samme spørgsmål der går igen og igen - svaret er faktisk enkelt: Selv med besparelser har vi et top-3-4 budget, så det ville være uambitiøst ikke at gå efter minimum en tredjeplads.

- Siden Carsten V. tiltrådte er det allerede evident, at vi får flere point pr lønkrone, det er et vigtigt KPI for os. Og når vi kigger på truppen, er der plads til yderligere optimering, og jeg er ikke i tvivl om, at vi er på vej i den rigtige retning.

- 2019-resultatet er på grund af, at vi ikke har opnået tilfredsstillende sportslige resultater med deraf manglende relaterede indtægter – i forhold til lønkrone per point. Derfor er det et absolut fokuspunkt, at vi bliver bedre til at få egne spillere igennem til A-truppen, men dernæst skal vi naturligvis blive væsentligt bedre til at rekruttere således vi skaber værdi - både på kort og lang bane, forklarer Jan Bech Andersen.

Jan Bech Andersen vil kun have nye medinvestorer ind i Brøndby, hvis de vil investere af strategisk karakter. Foto: Lars Poulsen.

Forventer du nye medinvestorer i Brøndby allerede i år?

- Vi er nu igennem emissionen, hvilket har skabt den nødvendige ro og råderum så eventuelle medinvestorer skal være af strategisk karakter - ellers ikke, pointerer han.

Du har stillet en garanti til september 2021. Slutter det så her?

- Vi holder fuldt fokus på at vende forretningen og igen det føler jeg mig overbevist om vi gør.

Forventer du stadig et Brøndby i balance i 2022?

- Ja, det er jeg ganske sikker på, skriver Jan Bech Andersen.

Minus 335 mio. kr. med Jan Bech Jan Bech Andersen kom ind i Brøndby i 2013. Siden har Brøndby kun én gang præsteret et overskud. Seks gange har klubben leveret underskud i perioden. Samlet underskud for perioden er 335,4 mio. kr. 2019: -78,7 mio. kr. 2018: +10,4 mio. kr. 2017: -24,8 mio. kr. 2016: -31,9 mio. kr. 2015: -17,0 mio. kr. 2014: - 153,8 mio. kr. 2013: - 39,6 mio. kr. Samlet underskud: 335,4 mio. kr.

