Jan Bech forlænger Brøndby-livline

Uden Jan Bech Andersen havde Brøndby ikke eksisteret i den nuværende form.

Jan Bech Andersen har skudt mere end 250 mio. kr. ind i fodbold-projektet på Vestegnen, der har vanskeligt ved at skabe en butik i balance.

Nu forlænger storaktionæren og rigmanden sin økonomiske støtte til Brøndby frem til udgangen af september 2021.

I en meddelelse på klubbens hjemmeside hedder det dog, at den økonomiske støtte er begrænset til 53 millioner kroner.

Det spænder et sikkerhedsnet ud under fodboldklubben. Den gamle garanti fra Jan Bech Andersen stod til udløb til september, men er nu forlænget med yderligere ét år.

Jan Bech Andersen har stillet garanti for, at Brøndby kan tilføres 53 mio. kr. frem mod september 2021. Foto: Lars Poulsen

Derved forsvarer rigmanden sin investering, så Brøndby ikke ender med en konkurs.

Samtidig har Jan Bech Andersen og bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen stillet i udsigt, at deres tilgodehavende i klubben bliver konverteret til aktier i forbindelse med den planlagte emission i løbet af februar-marts. Jan Bech har 61,6 mio. kr. til gode i Brøndby, mens Torben Bjørn Christensen har 18 mio. kr. til gode.

Betingelsen for tilsagnene fra Jan Bech og Torben Bjørn er, at emissionen er begyndt inden 1. april 2020.

- Beløbsgrænsen på støtteerklæringen fra Jan Bech Andersen er et naturligt næste skridt i den forstand, at både vi og Jan ønsker et Brøndby IF i økonomisk balance. De 53 mio. kr., der kan komme i spil, er for at kunne afdække eventuelle udfald, der måtte komme i forhold til den kommende emissions provenu og de budgetforudsætninger, vi har lagt for de kommende år.

- Tilsagnene fra Jan og Torben, betyder, at vi nu kan fortsætte det arbejde, vi allerede er godt i gang med både sportsligt og kommercielt, udtaler direktør Ole Palmå.

Der har den senere tid været voldsomme spekulationer om nye investorer på vej ind i Brøndby. Jan Bech Andersen har dog afvist, at der aktuelt er forhandlinger i gang med interesserede investorer.

Brøndby har udsigt til et underskud i niveauet 75-79 mio. kr. for 2019. Det regnskab bliver offentliggjort i begyndelsen af marts.

Udsigterne for 2020 er endnu ikke fremlagt, men de kommer også til at vise et minus på bundlinjen, selv om truppens to dyreste spillere – Dominik Kaiser og Kamil Wilczek – netop er solgt.

