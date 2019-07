Jan Bech løber fra ansvaret: I slagtede Sand

Jan Bech Andersen frasagde sig ansvaret for Ebbe Sands afsked – han mente det var mediernes skyld

På podiet bag mikrofoner sad Brøndbys nye fodbolddirektør Carsten V. Jensen og hovedaktionær Jan Bech Andersen.

Bag bordet var det planen, at Ebbe Sand skulle være tredje mand. Udpeget som klubbens nye tekniske chef. Som symbolet på det nye bindeled mellem Superligatruppen og Masterclass.

På den måde ville Brøndby gerne have kopieret FC Nordsjælland-modellen, hvor Carsten V. Jensen var sportsdirektør og Jan Laursen talentchef. Samme rolle skulle Ebbe Sand degraderes til i Brøndby.

Men Brøndby-ikonet var ikke i foyeren på Brøndby Stadion onsdag ved middagstid.

Han havde tømt sit skrivebord og var stoppet efter kun seks en halv måned i jobbet.

Ebbe Sand var tydeligvis ikke tilfreds det forløb, han havde været vidner til den seneste uge.

Sidste tirsdag på træningsbanen var Ebbe Sand tydeligvis overrasket, da Ekstra Bladet fortalte ham om CV’s opsigelse i FC Nordsjælland.

Siden afslørede Ekstra Bladet får timer senere de planer, som Brøndby barslede med. CV skulle være ny topfigur i Brøndby med Ebbe Sand i en langt mindre, betydningsfuld rolle.

En plan, Ebbe Sand slet ikke havde kendskab til.

Bech Andersen kalder Ekstra Bladets afsløring af Brøndbys lederstabsrokade for "uetisk" og "uværdig." Foto: Philip Davali

Det er jeres skyld

Da Carsten V. Jensen onsdag blev præsenteret, rettede storaktionær og bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen, et skarpt angreb på pressen for håndteringen af hele sagen (læs Ekstra Bladet). Især fordi han ikke mener, at Ebbe Sand har fået en fair behandling.

- Jeg beklager, at Ebbe Sand ikke sidder her ved siden af os. Han var tiltænkt en fremtidig rolle i Brøndby. Og jeg har brugt lang tid i forsøget på at overtale ham. Men det har ikke været muligt, siger Jan Bech Andersen og uddyber:

- Det var uetisk og en uværdig behandling, I har givet Ebbe Sand i hele det her forløb, siger Jan Bech Andersen med direkte henvisning til Ekstra Bladets afsløring af Brøndbys planer.

Han er af den opfattelse, at det var forkert at skrive historien sidste tirsdag, fordi det hele ikke var endeligt på plads.

Til gengæld frasagde klubejeren sig sit ansvar i forhold til Ebbe Sands afsked. Han mente ikke Brøndby kunne have håndteret sagen anderledes. Jan Bech mener ikke, at Ebbe Sand burde være orienteret om Brøndbys planer tidligere i forløbet.

- Vi kan ikke informere alle, når vi har et møde ude i byen, så ville vi få travlt. Vi er børsnoteret og har en oplysningspligt, når der sker noget markant hos os, forklarer Jan Bech Andersen.

Carsten V. Jensen har kun fulgt sagen fra sidelinjen. Han var ked af, at det er endt som tilfældet er.

- Jeg er ked af, at det er endt på den her måde. Det var vores plan at inddrage Ebbe, når det blev til noget konkret med Carsten V. Jensen.

Carsten V. Jensen forstår godt, Ebbe Sand har pakket kufferten og er stoppet straks.

- Det er lidt uværdigt for Ebbe, at den historie havnede i medierne. Jeg beklager Ebbe ikke er her i dag, men jeg forstår ham Ebbe Sand, siger Carsten V. Jensen og slår fast:

- Jeg havde gerne set, at han havde været ved min side. Vi kunne have udgjort et stærkt team, påpeger han.

