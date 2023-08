- Jeg fatter det ikke

Hands-reglerne ødelægger meget for os spillere, mener Daniel Wass, der har opgivet at finde ud af reglerne

Det blev to situationer med hånd på bolden, der blev helt afgørende for Brøndbys tredje sejr på stribe.

Men hands-situationerne er virkelig noget, der frustrerer rutinerede Daniel Wass.

- Helt ærligt, så fatter jeg ikke den regel. Ingen kender reglerne, det er efterhånden ren og skær et dommerskøn hver gang, siger Daniel Wass, der er irriteret over de hands regler har så stor betydning for spillet på banen.

Daniel Wass har svært ved at leve med hands-reglerne som ødelægger spillet, mener han. Foto: Claus Bonnerup

- Ødelægger meget

- Jeg synes ikke man kan diskutere det straffespark, vi får. Her er hånden langt ude fra kroppen.

- Vallys havde hånden inde til kroppen. Vi kan diskutere de regler fra nu og til juleaften.

- Det er ikke sjovt, hver gang jeg kommer i feltet, skal have armene om på ryggen. Det ødelægger rigtig meget, mener Daniel Wass.

Han har indtaget en mere dominerende rolle, efter Brøndby lidt har vendt trekanten på midtbanen, hvor både Wass og Greve optræder på 6’er positionen.

Fået mere ro

Greve er dog den, der har lidt mere frihed til at løbe med frem i forhold til Wass, der er meget disciplineret.

- Nøglen. til vi har fået det hele vendt. er, at vi har fået langt mere ro og styr på spillet. Vi har meget at tage med herfra, fordi Vejle er et svært sted at spille.

- De har tabt alle deres kampe med kun ét mål, siger Daniel Wass, der nu kan gå efter fjerde på stribe søndag mod Randers.