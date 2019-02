- Jeg håber, det bliver godt for mig

Som Silkeborg-spiller leverede Jens Martin Gammelby mange flotte præstationer som offensiv højreback. Men efter sommerskiftet til Brøndby stod han i skyggen af anfører Johan Larsson og løb samtidig ind i en skade.

Tiden under Alexander Zorniger var svær for højre-backen, og den tyske træner har ved flere lejligheder udtalt, at Gammelby ikke var på et niveau, der kunne sikre ham en plads i startopstillingen.

I december gik han så vidt, at han overvejede angriber Kevin Mensah som erstatning for Johan Larsson på højreback-positionen.

Det har ikke altid været rart at blive kritiseret af sin træner offentligt. Højrebacken har ikke følt sig specielt motiveret at kritikken.

- Jeg ved ikke, om jeg har været motiveret af det. Det er selvfølgelig ikke sjovt at se, men så er der ikke mere i det. Jeg ved, hvordan han er, siger Gammelby.

Zornigers midlertidige erstatning, Martin Retov, er ifølge Jens Martin Gammelby en helt anden type end sin forgænger.

- Han er en lidt mere udadvendt type. Han snakker mere med spillerne.

- Han kommer til os, og vi kan komme til ham, hvis der er problemer. Det er nogle gange også godt for en spiller, siger Jens Martin Gammelby til de fremmødte journalister efter onsdagens træning.

Brøndby har fundet ny træner

Terror-udskiftninger

Jens Martin Gammelby startede ganske vist inde i forårets to første kampe mod FCN og Esbjerg. I begge kampe blev han dog flået ud af Alexander Zorniger.

Gammelby virkede frustreret efter begge udskiftninger, men accepterer, at det er en del af gamet

- Det lærer man at tackle, når man er i det. Det er selvfølgelig ikke sjovt at blive skiftet ud. Men det er sådan, det er. Og du ved, hvem du har med at gøre. Det lærer man at håndtere, siger Gammelby.

Den offensive back håber nu på at finde tilbage til storformen under Martin Retov.

- Jeg håber, at det (trænerskiftet red.) bliver godt for mig.

- Jeg skal ind og genfinde den form, jeg tidligere har haft. Jeg er hundrede procent sikker på, at det nok skal lykkes, siger Gammelby.

Jens Martin Gammelby står indtil videre noteret for syv kampe for Brøndby IF. Han kan få nummer otte, når Brøndby på søndag spiller en vigtig kamp mod Randers i Superligaen.

