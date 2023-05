- Jeg ved, hvordan den skal rammes

Daniel Wass mener, at Brøndby-spillerne er mere trygge og komfortable efter systemskiftet

Det har været en del op og ned for Daniel Wass, siden han sidste sommer vendte retur til Brøndby.

Men formkurven har de seneste uger peget i den rigtige retning, hvor han har sat et markant aftryk på banen i opgørene mod FC København og senest søndag mod Randers.

Her viste Daniel Wass prøver på de frisparksevner, man tidligere har set fra ham i karrieren.

For det brækkende skud fra distancen kunne Patrick Carlgren ikke holde. Og så var Mathias Kvistgaarden hurtigt over returbolden, som han scorede på.

Daniel Wass spillede en fornuftig kamp, da Brøndby vandt 3-1 over Randers. Han leverede et flot frispark, hvor Brøndby efterfølgende scorede på returbolden. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

- Jeg er begyndt at træne lidt mere frispark. Jeg havde en god følelse og ved, hvordan jeg skal ramme den.

- Mit fokus er udelukkende at ramme målet. Jeg sparker ikke for at score, men når jeg rammer den, som jeg gør, ved jeg, målmanden ikke kan holde bolden, forklarer Daniel Wass.

Annonce:

Han virker lige som holdkammeraterne mere tryg i det nye spilsystem, hvor Brøndby står lidt længere tilbage på banen og i større udstrækning spiller på omstillinger.

Modstanderne har bolden mere, mens Brøndby satser på at straffe dem med hurtige omstillinger, når bolden er erobret.

- Vi står rigtig godt på banen, efter vi har skiftet spilsystem. Samtidig føler vores angribere sig bedre tilpas i omstillingerne, mener han.

Til trods for to sejre i træk har foråret været meget ujævnt for Brøndby, der stadig ligger på sjette- og sidstepladsen i mesterskabsspillet.

Daniel Wass føler sig godt tilrette i det nye spilsystem, hvor Brøndby er langt bedre organiseret defensivt. Foto: Jens Dresling.

- Vi skal lige nu ikke kigge nogen som helst vegne. Vi skal kun kigge på os selv og samle så mange point som muligt i de sidste fire kampe, så må vi se, hvad det fører til, siger Daniel Wass

Hvis man i Brøndby stadig drømmer om Europa, så ser vejen nærmest umulig ud.

Fjerdepladsen giver europæisk deltagelse, hvis FC København vinder pokalfinalen over AaB.

Men Brøndby står aktuelt med 39 point og skal altså hente syv point (Viborg har 46 point) på de sidste fire kampe. Et scenarie, der slet ikke virker realistisk.

Tredjepladsen, hvor AGF aktuelt er placeret med 46 point, giver automatisk europæisk deltagelse.

Derfor ligner det en sommer uden europæisk fodbold for Brøndby.