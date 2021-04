- Jeg ved ikke, om jeg er en del af fremtiden

Han har været en af de mest markante forsvarsprofiler i Superligaen i denne sæson, 29-årige Anthony Jung fra Brøndby IF.

Om seks kampe kan det være slut for tyskeren efter fire succesrige år på Vestegnen.

Men beslutningen om fremtiden er endnu ikke truffet, forsikrer han.

- Jeg har en løbende dialog med Brøndby om fremtiden. Som situationen er lige nu, ved jeg ikke, om jeg er en del af fremtiden her.

- Det, jeg kan sige, er, at alle døre er åbne, og jeg er utrolig glad for at være i Brøndby. Jeg nyder virkelig min tid her og oplevelsen af at se, hvordan holdet udvikler sig, siger Anthony Jung, der dog pointerer:

Brøndby-spillerne har meget at glæde sig over for tiden. Nu er holdet kun ét point efter rivalerne fra FC Midtjylland. Helt til venstre ses Anthony Jung, der har kontraktudløb om to måneder. Han er i dialog med Brøndby, men har endnu ikke besluttet sig. Foto: Lars Poulsen.

- Men jeg har også nået en alder nu, hvor det handler om, jeg skal træffe den rigtige beslutning for min fremtid, fastslår han.

Meldingerne på rygteplan går på, at Brøndby har forelagt ham et forbedret konkret kontrakttilbud om en forlængelse af aftalen. Anthony Jung menes i dag at tjene i niveauet 160-170.000 kr. om måneden.

I princippet handler det bare om at skrive under på det papir, som skulle ligge klar.

- Jeg har ikke sat en deadline for, hvornår jeg træffer min beslutning for fremtiden, forklarer Anthony Jung.

Den 29-årige tysker er blevet mere og mere værdifuld for Brøndby gennem sæsonen. Han spiller en markant, central rolle i venstre side af tre mandsforsvaret.

Som den rolige, boldsikre stopper, der sjældent laver fejl og altid er pasningssikker.

Der har tidligere været spekulationer om, at han for enhver pris ville hjem til Tyskland, men døren er på klem for at fortsætte eventyret i Brøndby.

Her kan du blive klogere på løn-hierakiet og strukturen i Brøndby (+PLUS)