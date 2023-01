Jesper Sørensen ny træner i Brøndby

Jesper Sørensen bliver ny cheftræner i Brøndby.

Han tiltræder på en aftale, der løber frem til sommeren 2025.

Jesper Sørensen var en del af Brøndbys trænerteam, da klubben overraskende vandt DM-titlen i 2021. Siden skiftede han til DBU, hvor han blev U21-landstræner.

Han forlængede ellers sin aftale som U21-landstræner så sent som 8. december, men skifter nu til Brøndby, hvor han bliver cheftræner de kommende to et halvt år.

Mellem jul og nytår omtalte Ekstra Bladet, at Jesper Sørensen var med i feltet som ny cheftræner i Brøndby.

Efter to et halvt år som assistent og ét år som U21-landstræner får han nu ansvaret for at bringe Brøndby videre i kampen om at spille med om mesterskabet fra den kommende sæson.

Jesper Sørensen var i to et halvt år assistent for Niels Frederiksen. Han tilskrives en stor andel i mesterskabet i 2021. Foto: Lars Poulsen.

- Vi er meget glade for, at vi i dag kan præsentere Jesper Sørensen som ny cheftræner i Brøndby IF, og vi vil i samme moment gerne takke DBU for en konstruktiv dialog i den forbindelse.

- Vi har et solidt kendskab til Jesper gennem hans indsats i Brøndby IF fra 2019 og frem til udgangen af 2021, hvor han jo blandt andet gav sit store bidrag til, at vi i sommeren 2021 kunne fejre mesterskabet.

- Jesper er efterhånden en erfaren herre i dansk fodbold, og han har en yderst kompetent og fagligt stærk tilgang til trænergerningen.

- Sammen med det øvrige trænerteam skal Jesper løfte os sportsligt over de kommende sæsoner og på den korte bane gøre alt for, at Brøndby IF spiller sig ind i top 6 og forårets Mesterskabsspil, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen i en udtalelse på klubbens hjemmeside.

Fodbolddirektøren uddyber:

- Vi har haft et meget kvalificeret felt af kandidater til jobbet og været bredt omkring, både indenlands og udenlands.

- Vi har været forbi flere runder med de stærkeste af kandidaterne, så det har været i skarp konkurrence, at valget er faldet på Jesper. Jesper er som sagt først og fremmest en fagligt dygtig og kompetent trænerkapacitet, og ligeledes har det haft vægt, at Jesper kender ligaen indgående og ikke mindst qua sin historik i klubben kender til hverdagen og kravene i Brøndby IF, siger Carsten V. Jensen og slår fast:

- Ambitionen er at være en fast bestanddel af toppen i dansk fodbold og at konkurrere om mesterskaber og europæiske gruppespil. Vi vil udvikle de sportslige budgetter, men fokus er samtidig fortsat på at få integreret endnu flere unge spillere, som kommer igennem Brøndby Masterclass, hvilket Jesper har stor erfaring med.

Brøndby holder pressemøde kl. 12, hvor Jesper Sørensen, formand Jan Bech Andersen og fodbolddirektør Carsten V. Jensen vil være til stede.