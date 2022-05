Jobbe blev 'overfaldet'

De ville ikke slippe ham.

Hvis nogen var det mindste i tvivl om, hvor populær Jesper Lindstrøm er blevet på Vestegnen, så var søndagens opgør mellem Brøndby og Silkeborg et godt bevis på, at heltstatussen har nået nye højder for det offensive Frankfurt-talent.

Jesper Lindstrøm er i sandhed en af de sande helte på Vestegnen.

Jesper Lindstrøm har taget Europa med storm. I onsdags vandt han Europa League med Frankfurt. Nu venter Champions League.

Efter flere dages fest var Europa League-vinderen selvfølgelig ’hjemme’ på Brøndby Stadion for at se sæsonafslutningen mod Silkeborg.

Men da kameraerne inden kampen spottede ham, og han kom på storskærmen, blev han tilhjulpet i en sådan grad, at det ikke var nok for Brøndby-fansene med et vink tilbage.

Jesper Lindstrøm måtte ned foran Sydsiden for at modtage en værdig hyldest specielt efter den europæiske triumf tidligere på ugen.

- Selvfølgelig skal jeg gå rundt og hilse på fansene. Jeg havde sagt det skulle være stille og roligt i dag, men det blev stort.

- De skal ikke lokke mig i den forstand. For jeg har jo selv stået på tribunen, da jeg var mindre, siger Jesper Lindstrøm med et smil.

Jesper Lindstrøm har leveret en stærk sæson, hvor han blev kåret som Årets Talent og siden vandt han Europa League med Frankfurt. Foto: David Klein/Reuters.

Da Brøndby havde vundet 2-1 og Jesper Lindstrøm – efter et besøg i Brøndbys omklædningsrum listede ud fra Brøndby Stadion ad hovedindgangen, havde rygtet spredt sig.

Det fik mange Brøndby-fans til at kræve fotos og autografer fra den populære Brøndby-dreng, der nu har vist sit internationale potentiale med Europa League-triumfen, der sender ham i Champions League i den kommende sæson.

Og Lindstrøm udviste enorm tålmodighed. Han smilede, stillede op til alle fotos og skrev et utal af autografer.

Jesper Lindstrøm er en populær mand på Vestegnen. Populariteten er ikke blevet mindre efter Frankfurt vandt Europa League i sidste uge. Foto: Jens Dresling.

Alle i gule trøjer elsker Lindstrøm.

Efter den store triumf onsdag havde han festet og var sammen med holdkammeraterne blevet hyldet i Frankfurt.

- Det er først i dag (søndag, red.) jeg er faldet lidt ned, efter alt, hvad der er sket.

- Det var jo en fed afslutning på sæsonen efter en bundesligasæson, hvor vi ikke helt fik, hvad vi skulle have.

- Nu venter Champions League, og det glæder jeg mig meget til. Men nu skal jeg først have noget ferie, smiler Jesper Lindstrøm, der tirsdag med sikkerhed kan se frem til at blive udtaget til landsholdstruppen, der spiller fire Nations League kampe i juni mod Frankrig, Østrig og Kroatien.

